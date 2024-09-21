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  4. Son dakika | Narin'in katilini açıkladı! Çok konuşulan iddiayı doğruladı: "Annesiyle birlikte olduğumuzu gördüğü için bu kızı ben öldürdüm"

Son dakika | Narin'in katilini açıkladı! Çok konuşulan iddiayı doğruladı: "Annesiyle birlikte olduğumuzu gördüğü için bu kızı ben öldürdüm"

21.09.2024 10:02
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Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde merak edilen soruya yanıt geldi! İtirafçı Nevzat Bahtiyar, katilin kim olduğunu açıkladı. Bahtiyar'ın son ifadesine göre, Narin'in annesiyle ilişkisini görünce amca Salim Güran küçük kızı öldürdü.

Son dakika | Narin'in katilini açıkladı! Çok konuşulan iddiayı doğruladı: "Annesiyle birlikte olduğumuzu gördüğü için bu kızı ben öldürdüm"

Son dakika haberi: 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesiyle ilgili her şeyi açıklayacağını söyleyen tutuklu itirafçı Nevzat Bahtiyar cezaevinden çıkarılıp adliyeye getirildi. Bahtiyar, daha önceki ifadesinde bazı söylediklerini değiştirdi, "Salim tehdit ediyordu" dedi.

'ANNEYLE İLİŞKİ' İDDİASINI DOĞRULADI

21 Ağustos'ta kaybolup 19 Ağustos sonra cansız bedeni bulunan Narin, Adli Tıp raporuna göre kaybolduğu gün öldürülmüştü. Narin'in nasıl öldürüldüğüyle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de amca Güran ile Narin'in annesi Yüksel Güran arasında bir ilişki olduğu, Narin'in bu ilişkiye şahitlik etmesi sonrası öldürüldüğüydü. İtirafçı Nevzat Bahtiyar katilin Salim Güran olduğunu öne sürdüğü son ifadesinde bu iddiayı doğruladı.

"SALİM BENİ EVİNE ÇAĞIRDI, NARİN'İ YERDE HAREKETSİZ YATARKEN GÖRDÜM"

Bahtiyar'ın yeni ifadesinde cinayete ışık tutacak yeni detaylar yer aldı. Bahtiyar, katilin Narin'in tutuklu muhtar amcası Salim Güran olduğunu öne sürdü. Sözcü'nün aktardığına göre Bahtiyar ifadesinde Narin cinayetini şöyle anlattı:

-Bazı olayları olayın sıcaklığı ve Salim’in tehditlerinden dolayı farklı anlattım. Buna açıklık getirmek istiyorum.

-Kızın boğulduğu 21 Ağustos günü saat 15.08’de Salim Güran’ı su meselesi yüzünden aradım. Salim de beni ağabeyi Arif’in evinin bulunduğu tepeden seslenerek yanına çağırdı. Birlikte Salim ile Arif’in evine girdik. Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı.

-Evin içinde anne Yüksel ile Enes, Eren ve Muhammed Güran dahil hiç kimseyi görmedim. Herhangi bir ses de duymadığım için odalarda olup olmadıklarını da bilmiyorum.

-Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin’in yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin’in ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı.

-Salim bana, ‘Yüksel’le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sen de benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin. Yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırır, kafasına sıktırırım. Bunu yok et ve sonrasında da sana 200 bin lira vereceğim’ dedi.

-Sonra cesedi ben ve Salim birlikte Battaniyenin içine bıraktık. Salim cesedi kucağıma verdikten sonra bende cesetle birlikte evden çıktım.”

"NARİN’İN ANNESİ PEŞİMİZDEN AĞLADI"

-Kapı önünde Narin’in terlikleri vardı. Salim’in söylemesi üzerine onları da alıp battaniyenin içine koyduktan sonra aracıma bırakmak için evime doğru gittim. İlk önce bana ait ahıra pencereden cesedi bıraktım. Ardından ahırdaki çuvalı aceleyle cesedin başından geçirdim. Ancak çuvalı bağlamamıştım. Ardından cesedi kendi aracımın arka koltuk paspasına bıraktım. Battaniyeyi de arkamdan aracıyla gelen Salim’e verdim.

-Salim battaniyeyi kendi aracına bıraktı. Bana da, ‘Cesedi gerekirse parçala, sonra da Eğertutmaz deresine at’ dedi. Bu sırada yukarı doğru yani Arif Güran’ın evine doğru baktığımda Narin’in annesi Yüksel’in yüzünü ellerinin arasına alarak ağlayarak baktığını gördüm.

-Cesedi Eğertutmaz deresine götürdüm ve daha önce yer gösterme yaptığım yere bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük bir taş bıraktım.

"SALİM BANA CESEDİ TESLİM ETTİ, BEN DEREYE BIRAKTIM"

-Narin’in bir ayağı çuvalın dışında kalmıştı. Aceleyle ve telaşla yaptığım için bağlayamadım ve düzeltemedim. Sonra olay yerinden ayrıldım. Olaydan sonra Salim’le yüz yüze veya telefonla görüşmedim.

-Birkaç gün sonra yolda karşılaşınca benimle kaş göz işareti yaparak selamlaştı. Cesedi bıraktığım yeri Salim’in görüp görmediğini bilmiyorum. Ancak Eğertutmaz deresi köyün yüksek yerlerinden açıkça görülmektedir.

-Bu nedenle Salim beni arkadan izleyerek cesedi nereye bıraktığımı görmüş olabilir. Olay tamamen bu şekilde yaşandı. Ancak ben Narin’i kesinlikle öldürmedim. Sadece Salim’in cesedi bana teslim etmesi nedeniyle Eğertutmaz deresine bıraktım.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Narin Güran
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