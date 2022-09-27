Son dakika: NASA'nın gezegen savunması denemesi canlı yayınlandı! DART uzay aracı asteroide çarptırıldı

Son dakika haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) , DART görevini gerçekleştirdi. 24 Kasım 2021'de fırlatılan uzay aracı DART, Dünya'dan 11 milyon kilometre uzaklıkta, birbirinin etrafındaki yörüngede dönen Dimorphos isimli asteroide başarıyla çarptı. Ajans bu görevde, Güneş Sistemimizdeki önemli bir cismin hareketini kasıtlı bir şekilde değiştirmeye çalıştı.

ÇARPMA ANI CANLI YAYINLANDI

NASA'nın internet sitesinden ve tüm sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayında, dünyanın potansiyel asteroit veya kuyruklu yıldız tehlikelerine karşı savunma teknolojisini test etmek amacıyla uzaya fırlatılan DART, dünya için hiçbir tehdit oluşturmayan Dimorphos isimli asteroide tam zamanında çarptı.

DART uzay aracı, otonom konumda kilitlendiği çift asteroidin Dimorphos isimli küçük olan (yaklaşık 170 metre çapındaki) parçasını, yörüngesinden saptırmak için yaklaşık saatte 23 bin kilometre hızla itti.



DÜNYA TELEVİZYONLARI CANLI YAYINLADI

Gelecekteki potansiyel tehdit oluşturabilecek gök cisimlerini ölçümlemek ve önlemek için ilk defa gerçekleştirilen deneme amaçlı çarpışma, DART'ın üzerine yerleştirilen kamera ile Hubble, Webb ve Lucy teleskopları tarafından da kayda alınırken, çarpışmayı canlı takip edenler görüntüleri yaklaşık 45 saniye gecikmeli olarak seyredebildi.



Tarihi olay ise NASA'nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Dünya çapındaki televizyon kanalları ise tarihi anları canlı yayında ekrana taşıdı.

"İNSANLIĞI GÖK CİSMİNİN ROTASINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN YAPTIĞI İLK GİRİŞİM"

DART'ı geliştiren Maryland'deki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan yönetilen planlı çarpışma sonrası, NASA yetkilisinin canlı yayında, "Bu, insanlığın bir gök cisminin rotasını değiştirmek üzere yaptığı ilk girişimdi." şeklindeki sevinç ifadeleri duyuldu.

Başarılı deneme sonucu bir uzay aracının, yörüngesini yer tabanlı teleskoplar kullanılarak ölçülebilecek şekilde değiştirmek için kasıtlı olarak, hedeflenen bir asteroidle çarpışabileceği ispatlanmış oldu. (AA)



