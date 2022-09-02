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Son dakika: Nasrullah Ayan hayatını kaybetti! Canlı yayında kalp krizi geçirmişti

02.09.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: “Borsa Kralı” olarak bilinen Nasrullah Ayan, canlı yayında kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi kardeşi Abdullah Ayan, sosyal medya hesabından verdi.

Son dakika: Nasrullah Ayan hayatını kaybetti! Canlı yayında kalp krizi geçirmişti

Son dakika: Borsa Kralı lakabıyla bilinen Nasrullah Ayan hayatını kaybetti. Acı haberi Ayan’ın kardeşi Abdullah Ayan duyurdu. Abdullah Ayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kardeşim Nasrullah Ayan’ı kaybettik. Acımız sonsuz… Tüm sevenlerinin başı sağ olsun..” ifadelerini kullandı. Nasrullah Ayan katıldığı canlı yayında birden fenalaşınca yayından ayrılmıştı.

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CANLI YAYINDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Borsa Kralı lakabıyla bilinen Nasrullah Ayan, konuk olduğu Artı Tv’nin canlı yayınında kalp krizi geçirmişti. Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, “Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim” demişti. Yanında kendisine yardım edebilecek birinin olup olmadığına yönelik soru üzerine eşinin yanında olduğunu belirten Ayan, teşekkür ederek yayından ayrılmıştı.

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DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILMIŞTI

Hastaneye kaldırılan Ayan'ın ilk önce vefat haberi gelmiş daha sonra ise Ayan’ın kalbinin durduğu ve daha sonra çalıştırıldığı öğrenilmişti.

Ayan'ın kardeşi Abdullah Ayan yaptığı açıklamada "Kardeşim ciğerparem Nasrullah Ayan'ın beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor, dualarınızı esirgemeyin" ifadesini kullanmıştı.

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NASRULLAH AYAN KİMDİR?

Ayan, 1958 yılında Mardin’de doğdu. 1958 yılında bakliyat ihracatı yapan babasının Mersin’deki işinde çalışmaya başladı. 1978 yılında, aile şirketinin İzmir’de açılan ofisinin başına geçti.

1980 yılında İsviçre’ye, 1982’de de Singapur’a yerleşti. Burada şirket kurarak, bir süre çalıştı. 1987 yılında, Türkinvest AOG (Asya Okyanusya Grubu) Menkul Kıymetler A.Ş.’yi İsviçre’deki yatırımcılarla birlikte kurdu. 1992’de Tam Sigorta’yı, Hürriyet Grubu’ndan satın aldı. 1993’te borsadan topladığı hisselerle Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş.’nin yönetimini elegeçirdi. Aynı yıl Makro Borsa, Erciyes, İzibelli Menkul Değerler A. Ş. ile Sağlam Menkul Kıymetler A. Ş. isimli aracı kurumlarını satın aldı. Tüm şirketlerini TF Trend Holding çatısı altında birleştirdi. İki çocuğu, İsviçre’de eğitim gördü. İsviçre’deki bankasının başına, ABD’de bulunan kuzeni Yunus Uca’yı getirdi.

Nasrullah Ayan, 2017 yılında ‘Borsa Kralı’ adında da bir kitap kaleme almıştır.

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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