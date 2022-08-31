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  4. SON DAKİKA | Nasrullah Ayan yaşıyor mu? Canlı yayında kalp krizi geçirmişti, kardeşi sağlık durumunu açıkladı: Gözlerini oynatıyor

SON DAKİKA | Nasrullah Ayan yaşıyor mu? Canlı yayında kalp krizi geçirmişti, kardeşi sağlık durumunu açıkladı: Gözlerini oynatıyor

31.08.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 'Borsa kralı' lakabıyla bilinen borsacı Nasrullah Ayan'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Katıldığı canlı yayında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilen Ayan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Ayan'ın kardeşi Abdullah Ayan, "Ciğerparem Nasrullah Ayan'ın beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor, dualarınızı esirgemeyin" dedi.

Son dakika: 'Borsa Kralı' lakabıyla bilinen Nasrullah Ayan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir haber geldi. Konuk olduğu Artı Tv’nin canlı yayınında kalp krizi geçiren ve hayatını kaybettiği belirtilen Nasrullah Ayan'ın sağlık durumunu açıklayan Abdullah Ayan, kardeşinin vefat etmediğini duyurdu.

SON DAKİKA: NARULLAH AYAN'IN BEYNİ TEPKİ VERİYOR, GÖZLERİNİ OYNATIYOR

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Abdullah Ayan, "Kardeşim ciğerparem Nasrullah Ayan'ın beyni tepki veriyor, gözlerini oynatıyor, dualarınızı esirgemeyin" ifadesini kullandı. Söz konusu paylaşımın altına çok sayıda mesaj geldi.

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Doktorların açıklamasına göre beyinde hasar olmadığı belirtilirken, kalpte oluşan hasar için çabalar sürüyor.

CANLI YAYINDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Borsa Kralı lakabıyla bilinen Nasrullah Ayan, konuk olduğu Artı Tv’nin canlı yayınında kalp krizi geçirmişti. Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, “Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim” demişti. Yanında kendisine yardım edebilecek birinin olup olmadığına yönelik soru üzerine eşinin yanında olduğunu belirten Ayan, teşekkür ederek yayından ayrılmıştı.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Nasrullah Ayan'ın, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

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DURAN KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Gelen son bilgilere göre ise kalp krizi geçiren Ayan’ın kalbinin durduğu ve daha sonra çalıştırıldığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
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