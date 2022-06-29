SON DAKİKA | NATO'daki mutabakat sonrası Türkiye'den İsveç ve Finlandiya açıklaması! 'Yeniden yazacağız ve hatırlatacağız'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sonrasında İsveç ve Finlandiya, NATO'ya girme kararı almıştı. Türkiye, bu iki ülkenin kararına terör örgütlerine verdikleri destek nedeniyle olumlu bakmamıştı. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirve kapsamında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg başkanlığında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan görüşmede mutabakat sağlanmış ve Türkiye, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmıştı.

"YENİDEN YAZACAĞIZ VE HATIRLATACAĞIZ"

Bu gelişme sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız" dedi.



