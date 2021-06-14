Son Dakika: NATO'dan ortak deklarasyon

NATO Zirvesi Bildirisi'nde, "Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz. Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz." denildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO liderlerinin, Afganistan’daki askeri misyonun sona ermesinin ardından Kabil Havalimanı için fon sağlamayı kabul ettiğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ayrıca, "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık." ifadelerini kullandı.

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