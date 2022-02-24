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Son dakika Rusya Ukrayna haberleri: NATO Genel Sekreteri'nden gözdağı! 'Yüzden fazla jet hazır bekliyor, demir kadar sağlamız'

24.02.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Ukrayna - Rusya haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Yüzden fazla jet, yüz yirmiden fazla müttefik gemisi hazır bekliyor. Tüm bunlar savunma mekanizmamızın demir kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Ne olursa olsun bu ittifakı koruyacağız. Rusya şu anda çok ciddi bedellerle karşı karşıya" açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Rusya Ukrayna haberleri: NATO Genel Sekreteri'nden gözdağı! 'Yüzden fazla jet hazır bekliyor, demir kadar sağlamız'

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyon sonrasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulundu. "Bu uzun zamandır planlanan bir işgaldir" diyen Stoltenberg "Rusya'ya derhal askeri hareketi durdurma çağrısı yapıyorum" ifadesini kullandı. Rusya'ya gözdağı veren Stoltenberg, "Yüzden fazla jet, yüz yirmiden fazla müttefik gemisi hazır bekliyor. Tüm bunlar savunma mekanizmamızın demir kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Ne olursa olsun bu ittifakı koruyacağız" diye konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Stoltenberg'in açıklamasından satır başları:

"BU UZUN ZAMANDIR PLANLANAN BİR İŞGALDİR"

"Özel harekat güçleriyle birden çok saldırılar yapıldı. Büyük yerleşim yerleri hedef alındı. Bu uzun zamandır planlanan bir işgaldir. Burada yalanla dolu olmasına rağmen inkarlarla dolu olmasına rağmen Kremlin'in niyeti gözler önüne serilmiştir. NATO, Rusya'nın saldırısını sert şekilde kınamaktadır. Hayatını kaybedenlerin yükü Putin'in omuzlarındadır.

"ASKERLERİNİZİ UKRAYNA'DAN ÇEKİN"

Rusya'ya derhal askeri hareketi durdurma çağrısı yapıyorum. Askerlerinizi Ukrayna'dan çekin. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tamamen destekliyoruz. Rusya, güç yoluyla tarihi yeniden yazmaya çalışıyor. NATO'nun temel görevi tüm müttefiklerini korumaktır.

"YÜZDEN FAZLA JET HAZIR BEKLİYOR"

Yüzden fazla jet, yüz yirmiden fazla müttefik gemisi hazır bekliyor. Tüm bunlar savunma mekanizmamızın demir kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Ne olursa olsun bu ittifakı koruyacağız. Rusya şu anda çok ciddi bedellerle karşı karşıya. Kremlin'in amacı nüfus alanını yeniden belirlemektir."

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NATO Rusya Ukrayna son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
siz hiç bişey yapamazsınız.ukraynayı yanlız bırakcaksınız.siz ukraynaya oyun oynuyonuz.
Bu abd de her şeye salça oluyor
Nato aynı klavye delikanlısı gibisin , ver gazı .....

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