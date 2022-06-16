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  4. Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye ve Erdoğan'ın çabalarını takdir ediyorum'

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye ve Erdoğan'ın çabalarını takdir ediyorum'

16.06.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna'dan tahıl ihracatının gerçekleşebilmesi için Türkiye'nin de girişimleriyle dahil olduğu süreç devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarını takdir ettiğini dile getirdi.

Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Türkiye ve Erdoğan'ın çabalarını takdir ediyorum'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'dan tahıl ihracatı gerçekleşebilmesi için yürütülen tahıl koridoru girişimiyle ilgili açıklama yaptı.

Stoltenberg açıklamasında "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi soyledik." diye konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan
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