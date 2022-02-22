Son Dakika: NATO Rusya'ya karşı ne yapacak? NATO'dan önemli açıklamalar

Rusya-Ukrayna krizinde Putin'in kararının ardından NATO'dan yapılacak olan açıklama bekleniyordu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg son duruma dair önemli açıklamalar yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Almanya’nın Kuzey Akım 2 kararından memnun olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

İşte NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

NATO Ukrayna’ya güçlü politik destek sağlayacak.

Bölgede 120 gemimiz hazır şekilde beklemektedir.

Rusya'nın saldırıya hazırlandığını görüyoruz. Rusya güç kullanmayı seçerse yüksek bedel ödeyecek.

Rusya zaten Ukrayna'yı 2014'te işgal etti. Rusya 2014'ten beri Donbass'taydı ancak bu gizli operasyondu ve buradaki varlıklarını inkar ettiler. Yıllardır mevcudiyetini devam ettiriyordu. Doğu kanadında mevcudiyetimiz artabilir.

Rusya'nın 150 binden daha fazla askeri var.

NATO Müdahale Gücü yüksek hazırlık seviyesinde.

