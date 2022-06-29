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Son Dakika: NATO Zirvesi’nde kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı

29.06.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Madrid’de düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında iki ülkenin NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalanmıştı. Türkiye’nin, terör örgütleriyle mücadele konusunda ciddi kazanımlar elde ettiği bu gelişme dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu gelişmenin ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki kritik görüşmeye çevrilmişti. Erdoğan-Biden görüşmesi başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: NATO Zirvesi’nde kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesi başladı

Son dakika haberi: Türkiye’nin terör örgütlerine destekleri gerekçesiyle NATO üyeliklerine olumlu bakmadığı İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği ile ilgili tarihi bir gelişme yaşanmıştı. İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalanmıştı. Buna göre Türkiye, İsveç ile Finlandiya’nın üyeliğine yeşil ışık yakmış, İsveç ve Finlandiya ise PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile iş birliğini kabul etmişti. İmzalanan ortak bildirinin ardından NATO zirvesine ilişkin bu kez gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek olan görüşmeye çevrilmişti. Biden görüşme öncesinde Madrid’deki NATO Zirvesi’nde Erdoğan’ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etmişti. Gün içinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Toplantısının ikinci oturumu öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi başladı.

Erdoğan'ın görüşme öncesi yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Tekrar sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Özellikle bu NATO Zirvesi gerçekten gündemi itibarıyla çok güçlü bir zirve oldu. NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlarla, özellikle Rusya-Ukrayna sürecini de ayrıca konuşacağız. Temennimiz o ki Rusya-Ukrayna olayını, son dönemdeki hububat konusunda meydana gelen olumsuz gelişmeleri, bunun yanında akaryakıtla ilgili gelişmelerde bizler bir denge politikasıyla süreci çözme gayreti içerisindeyiz. Temennimiz denge politikasıyla netice alıp, hububat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım.

Biden'ın görüşme öncesi yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Finlandiya ve İsveç'le imzalanan üçlü mutabakat için teşekkür ediyorum.

Ukrayna tahılında çabası için Türkiye'ye teşekkür ederim.

Ayrıntılar geliyor...

adasa

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