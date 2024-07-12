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  4. Son dakika! NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Son dakika! NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
12.07.2024 01:22
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington’da NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan "Filistin'de kapsamlı, sürdürülebilir barış tesis edilene kadar, İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili gelen bir soruya ise "Sayın Biden ile konuştuk. '3-4 hafta içinde bu problemi çözeceğim' dedi" yanıtını verdi.

Son dakika! NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington’da NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
NATO Ukrayna konseyi oturumunu başarı ile tamamladık, tarihi bir zirveyi daha neticelendirdik, Biden’a müteşekkiriz. Stoltenberg’e şahsım ve heyetim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda uluslararası hukuktan yana bir duruş sergiliyoruz. Yeni somut adımlar üzerinde mutabık kaldık.

Teröre karşı mücadelede müttefikler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine ihtiyaç bulunduğunu görüyoruz. NATO'nun tespit ettiği iki temel tehditten biri olan terörizmle mücadelede müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. Müttefiklik hukuku da bunu gerektirir. Bazı müttefiklerimizin, bilhassa terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir.

"TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANMAYACAKTIR"

Tüm temaslarımda Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süre giden mezalime dikkati çektim. NATO'nun tespit ettiği iki temel tehditten biri olan terörizmle mücadelede müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. Müttefiklik hukuku da bunu gerektirir. Filistin'de kapsamlı, sürdürülebilir barış tesis edilene kadar, İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Netanyahu yönetimi, yayılmacı ve pervasız politikalarıyla sadece kendi vatandaşlarının değil, tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Küresel vicdanın Filistinli sivillere saldırıların durdurulması için sokaklara döküldüğü ortamda, İsrail'e askeri desteğin sürdürülmesi kabul edilemez. Uluslararası camianın sorumluluk sahibi üyelerinin, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm için el ele vermesi önemlidir. Müttefiklerimizi ateşkesin sağlanması ve 9 aydır açlıkla sınanan Gazze'ye yardım ulaştırılması için Netanyahu yönetimine baskılarını artırmaya çağırıyorum

NATO'nun Ukrayna'daki savaşın tarafı haline getirilmesine asla geçit verilmemesi gerektiğine dair görüşlerimi burada açık yüreklilikle paylaştım.

F-16 SATIŞI

Sayın Biden ile konuştum, '3-4 hafta içinde ben bu problemi çözeceğim' dedi. Parçalarla ilgili konu her zaman görüştüğümüz konular.

Express
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Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan
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