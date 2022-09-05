SON DAKİKA | Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme!

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesini, Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderdi.
Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın iadesine yönelik talepname hazırladı.
Adalet Bakanlığı, iade talepnamesi dosyasını Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletti.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad'da gözaltına alınmıştı.
Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlatmıştı. (AA)
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