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  4. SON DAKİKA | Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme!

SON DAKİKA | Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme!

05.09.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Bulgaristan’da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan’a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.

SON DAKİKA | Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme!

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkındaki iade talepnamesini, Bulgaristan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderdi.

Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Göktaş'ın iadesine yönelik talepname hazırladı.

Adalet Bakanlığı, iade talepnamesi dosyasını Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına iletti.

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NE OLMUŞTU?

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İnterpol Daire Başkanlığının talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Svilengrad'da gözaltına alınmıştı.

Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemleri başlatmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Necip Hablemitoğlu suikast
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