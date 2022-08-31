Son dakika: Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Levent Göktaş için harekete geçildi! Interpol kırmızı bülten çıkardı

Son dakika haberi: Necip Hablemitoğlu suikastında kritik gelişme! Suikastın katil zanlılarının yakalanması için adımlar atılmaya devam ediyor. Son olarak Interpol tarafından firari emekli Albay Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.



Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

ADRESİNDE BULUNAMADI

Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken yakın zamanda MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Bozkır'ın ifadelerinden yola çıkılarak hakkında daha gözaltı kararı çıkarılan isimlerden biri olan ve FETÖ kumpasıyla düzenlenen Ergenekon soruşturmasında da yargılanan eski Albay Levent Göktaş adresinde bulunamamıştı.

INTERPOL'DEN ADIM GELDİ

Bunun üzerine, Türkiye'nin talebiyle firari emekli Albay Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. (AA)



