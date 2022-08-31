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  4. Son dakika: Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Levent Göktaş için harekete geçildi! Interpol kırmızı bülten çıkardı

Son dakika: Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Levent Göktaş için harekete geçildi! Interpol kırmızı bülten çıkardı

31.08.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 20 yıl önce işlenen Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yakın zamanda MİT tarafından Türkiye'ye getirilen, suikastın katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın ardından şimdi de firari emekli Albay Levent Göktaş için harekete geçildi. Türkiye'nin talebi üzerine Göktaş hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.

Son dakika: Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Levent Göktaş için harekete geçildi! Interpol kırmızı bülten çıkardı

Son dakika haberi: Necip Hablemitoğlu suikastında kritik gelişme! Suikastın katil zanlılarının yakalanması için adımlar atılmaya devam ediyor. Son olarak Interpol tarafından firari emekli Albay Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.

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Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

ADRESİNDE BULUNAMADI

Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken yakın zamanda MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Bozkır'ın ifadelerinden yola çıkılarak hakkında daha gözaltı kararı çıkarılan isimlerden biri olan ve FETÖ kumpasıyla düzenlenen Ergenekon soruşturmasında da yargılanan eski Albay Levent Göktaş adresinde bulunamamıştı.

INTERPOL'DEN ADIM GELDİ

Bunun üzerine, Türkiye'nin talebiyle firari emekli Albay Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. (AA)

SON DAKİKA: 20 sene önce suikaste kurban gitmişti! Necip Hablemitoğlu soruşturmasında Eski Albay için sürpriz kararSON DAKİKA: 20 sene önce suikaste kurban gitmişti! Necip Hablemitoğlu soruşturmasında Eski Albay için sürpriz karar


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Anahtar Kelimeler:
Interpol Necip Hablemitoğlu kırmızı bülten
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