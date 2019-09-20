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Son dakika! Neslican Tay hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 22:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kansere karşı verdiği mücadeleyle tanıdığı Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika! Neslican Tay hayatını kaybetti

Neslican Tay'ın tedavi olduğu hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği “yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör”e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21.20'de kendisini kaybettik. Allah’tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı
Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Medikal Direktörü"

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Melek oldu :(
Allah rahmet eylesin.mekanı cennet olsun
HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAKTIR. Ölüme hazır olmak gerekir. Allah rahmet eylesin
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