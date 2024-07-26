Son dakika | Netanyahu'ya "Çağımızın Hitler'i" diye anıp sert konuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya soykırımcı bir katilin alkışlanmasını izledi

Otomotiv sektörümüzün rekabet gücünü sürdürebilmesi için batarya üretimini bir diğer öncelikli alan olarak belirledik. Toplamda 4,5 milyar dolarlık bir teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.

Elektrikli otomotiv sektöründe 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Çip tasarlama ve üretme kapasitemizi geliştirmemiz gerekiyor. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az bir endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlı bir teşvik paketini devreye alıyoruz. Yüzde 40'a varan bir oranda sermaye katkıs ve hibe desteğini içeren güçlü bir desteği bu stratejik alan için sunmaya hazırız.