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  4. Son dakika | Netanyahu'ya "Çağımızın Hitler'i" diye anıp sert konuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya soykırımcı bir katilin alkışlanmasını izledi

Son dakika | Netanyahu'ya "Çağımızın Hitler'i" diye anıp sert konuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya soykırımcı bir katilin alkışlanmasını izledi

26.07.2024 15:14
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Son dakika haberi: ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ayakta alkışlanması tüm dünyanın gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geniş yankı uyandıran görüntülere çok sert tepki geldi. "Amerika'nın kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi" diyen Erdoğan, Netanyahu'yu Hitler'e benzetti.

Son dakika | Netanyahu'ya "Çağımızın Hitler'i" diye anıp sert konuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya soykırımcı bir katilin alkışlanmasını izledi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuşma gerçekleştiriyor. Erdoğan konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ve ABD kongresinde konuşmasının ayakta alkışlanmasına çok sert sözlerle tepki gösterdi.

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"GAZZE'DE SOYKIRIMIN ÖNÜNE 10 AYDIR GEÇİLEMİYOR"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar:

    1. Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan küresel sistem, miadını doldurmaya başlamıştır. Sadece yakın geçmişte yaşanan krizlere bakmak bile sistemin iflas bayrağını çoktan çektiğini göstermeye yeterli. Suriye'deki ihtilaf tam 13 yıldır sürüyor. Ukrayna'daki savaş 2,5 yıldır aralıksız devam ediyor. Gazze'de soykırımın önüne 10 aydır geçilemiyor.

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"KADINLARI, BEBEKLERİN KATİLİ NETANYAHU, AMERİKA'DA ALKIŞLANIYOR"

  • Amerika'nın kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı, bu insanları katledenleri Temsilciler Meclisi alkışlıyor. Öbür taraftan, onlara karşı tam aksi bir tablo ortaya kondu. 7 Ekim'den beri insanlar bebeklerin, kadınların öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili Netanyahu, Amerika'da alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamak mümkün mü? Hani demokrasi, hani özgürlük, hani insan hakları, hani İnsan Hakları Beyannamesi'ndeki alt alta yazılmış maddeler? Orada bir alkış curcunasıdır gidiyor.

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Netanyahu ABD'de ayakta alkışlandı... O isim utanç gecesine bu pankartla çıktı: Yıllar sonra aynı kare! Netanyahu ABD'de ayakta alkışlandı... O isim utanç gecesine bu pankartla çıktı: Yıllar sonra aynı kare!

"LAFA GELİNCE TÜM DÜNYAYA İNSANLIK VE DEMOKRASİ DERSİ VERİRLER"

  • Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin Gazzelinin kanı olan bir kasabı kongresinde ağırlayan, hezeyanlarla dolu konuşmasını büyük bir şevkle 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız. Lafa gelince tüm dünyaya insanlık ve demokrasi dersi verenler çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken zerre miskal utanmıyor.

OTOMOTİVDE TEŞVİK PAKETİ

  • Otomotiv sektörümüzün rekabet gücünü sürdürebilmesi için batarya üretimini bir diğer öncelikli alan olarak belirledik. Bu alanda bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz. Toplamda 4,5 milyar dolarlık bir teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.

AA-20240726-35236562-35236560-CUMHURBASKANI_RECEP_TAYYIP_ERDOGAN

  • Otomotiv sektörümüzün rekabet gücünü sürdürebilmesi için batarya üretimini bir diğer öncelikli alan olarak belirledik. Toplamda 4,5 milyar dolarlık bir teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.

  • Elektrikli otomotiv sektöründe 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Çip tasarlama ve üretme kapasitemizi geliştirmemiz gerekiyor. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az bir endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlı bir teşvik paketini devreye alıyoruz. Yüzde 40'a varan bir oranda sermaye katkıs ve hibe desteğini içeren güçlü bir desteği bu stratejik alan için sunmaya hazırız.

  • HIT-30 programının ilk adımını da atıyoruz. Togg'un uzun vadede başarısı için kritik öneme sahip ... firması 10 milyar liranın üzerinde ar-ge yatırımıyla otonom araç teknolojilerini Türkiye'de geliştirecek.

  • 2024-2028'i kapsayan strateji belgemizle yüksek teknolojiye dayalı yüksek istihdamlı yatırımları ülkemize çekmeye devam ediyoruz. Yeni teşvikleri devreye alıyoruz. Küresel rekabet gücümüzü artıracak teknolojilere devam ediyoruz. Daha güçlü Türkiye'mizi sanayicilerimizle kalkındıracağız. Elektrikli araçlar için yıllık üretimi 1 milyon adede çıkarmayı hedefleyen 5 milyar dolarlık teşvik paketimizi devreye alıyoruz.
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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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