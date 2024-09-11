HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma! 'Tetikçi müfettiş' çıkışı olay olmuştu

SON DAKİKA | Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma! 'Tetikçi müfettiş' çıkışı olay olmuştu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.09.2024 14:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA | Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma! 'Tetikçi müfettiş' çıkışı olay olmuştu

Son dakika: Devletin yetkili başmüfettişi için 'Tetikçi ve kelleci' ifadelerini kullanan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

gfdgdgdg

Söz konusu gelişmeyi gazeteci Burak Doğan, sosyal medya hesabından duyurdu.

RASİM ARI NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun makamında ağırlayan Rasim Arı, İmamoğlu ile ortak noktaları olduğuna değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Başkanımla aslında çok ortak noktalarımız var. Birinci ortak noktamız ikimiz de, iki defa kazandık. En önemli şey oydu o açıdan benim için çok kıymetli. Bir diğeri ikimiz de Trabzonluyuz. Biliyorsunuz eşim Melek Hanım, Trabzonlu. O yüzden benim için başkanımın burada olması çok kıymetli. Bir diğeri Sayın Başkanımın Başkanlığında Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’nde beraberiz. En önemli ve en kıymetli ortak ikimiz de tetikçi bir müfettiş tarafından tehdit edilen iki tane belediye başkanıyız. Demokrasi açısından başarıyla iki sınav vermiş, daha doğrusu halkın başarısıdır bu. Onu gerçekleştirmiş birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Başkanım Ekrem İmamoğlu. Bir tanesi de Anadolu'nun göbeğinde zor olanı milletin iradesiyle başarmış bir belediye başkanı olarak bu kadar ortak noktayı bir arada bulundurduğumuz ve ağabeyim diye hitap ettiğim Ekrem Başkanımı burada ağırlamaktan dolayı gerçekten çok mutluyum” dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Rasim Arı Nevşehir son dakika
En Çok Okunan Haberler
Katilin oğlunun o fotoğraflarına yorum yağdı! "Babandan utan"

Katilin oğlunun o fotoğraflarına yorum yağdı! "Babandan utan"

Galatasaray'da ortalık karıştı! 'Primler ödenmedi, vergi dairesi yıldız ismin hesaplarına bloke koydu'

Galatasaray'da ortalık karıştı! 'Primler ödenmedi, vergi dairesi yıldız ismin hesaplarına bloke koydu'

Korkunç anlar! Kızgın yağ döküldü favori isim iddiaya göre devam edemeyecek

Korkunç anlar! Kızgın yağ döküldü favori isim iddiaya göre devam edemeyecek

Narin'in katili belirlendi mi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

Narin'in katili belirlendi mi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

'Cenazeyi götürmesem ailemi yok ederdi' İtirafçının kardeşi konuştu

'Cenazeyi götürmesem ailemi yok ederdi' İtirafçının kardeşi konuştu

Narin'in köyündeki lüks araçlar! 3 Porsche'nin sırrı çözüldü!

Narin'in köyündeki lüks araçlar! 3 Porsche'nin sırrı çözüldü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.