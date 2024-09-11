SON DAKİKA | Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında soruşturma! 'Tetikçi müfettiş' çıkışı olay olmuştu

Son dakika: Devletin yetkili başmüfettişi için 'Tetikçi ve kelleci' ifadelerini kullanan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Söz konusu gelişmeyi gazeteci Burak Doğan, sosyal medya hesabından duyurdu.

RASİM ARI NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun makamında ağırlayan Rasim Arı, İmamoğlu ile ortak noktaları olduğuna değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Başkanımla aslında çok ortak noktalarımız var. Birinci ortak noktamız ikimiz de, iki defa kazandık. En önemli şey oydu o açıdan benim için çok kıymetli. Bir diğeri ikimiz de Trabzonluyuz. Biliyorsunuz eşim Melek Hanım, Trabzonlu. O yüzden benim için başkanımın burada olması çok kıymetli. Bir diğeri Sayın Başkanımın Başkanlığında Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’nde beraberiz. En önemli ve en kıymetli ortak ikimiz de tetikçi bir müfettiş tarafından tehdit edilen iki tane belediye başkanıyız. Demokrasi açısından başarıyla iki sınav vermiş, daha doğrusu halkın başarısıdır bu. Onu gerçekleştirmiş birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Başkanım Ekrem İmamoğlu. Bir tanesi de Anadolu'nun göbeğinde zor olanı milletin iradesiyle başarmış bir belediye başkanı olarak bu kadar ortak noktayı bir arada bulundurduğumuz ve ağabeyim diye hitap ettiğim Ekrem Başkanımı burada ağırlamaktan dolayı gerçekten çok mutluyum” dedi.