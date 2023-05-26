Son dakika: New York'ta bulunan Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı!

Son dakika: New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.

Zanlının, geçen sene çıkış yaptığı Türkiye'de "yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma" nedeniyle adli sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğu tespit edilmişti. Türk makamları, bilgileri, New York Polis Teşkilatına iletmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den New York'taki Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini ve ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine gerekli korumayı sağlamasını beklediklerini bildirmişti.

