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  4. SON DAKİKA | New York'ta gece kulübüne saldırı! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var

SON DAKİKA | New York'ta gece kulübüne saldırı! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
02.01.2025 08:48
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Son dakika haberi: ABD'den bir saldırı haberi daha geldi. New Orleans eyaletinde bir araç, yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına dalmış; 15 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi de New York'ta gece kulübüne bir silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda yaralıların olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA | New York'ta gece kulübüne saldırı! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var

Son dakika: 2025 yılı ABD'de adeta kabus gibi başladı. New Orleans eyaletindeki yeni yıl kutlamalarına yapılan terör saldırısı sonrası bu kez de dehşete düşüren olay New York'ta meydana geldi.

GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI

Jamaica, Queens'te bulunan popüler bir gece kulübüne silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda en az 11 kişinin vurulduğu doğrulandı, ancak durumları belirsizliğini koruyor. Bazılarının kritik yaralar aldığı bildirildi.

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New York Polis Departmanı'na (NYPD) ait çok sayıda ekip, olay yerine sevk edildi. Olayla bağlantılı iki şüphelinin hala kaçak olduğu açıklandı.

Polis ve sağlık personeli olay yerinde yaralıları tedavi ediyor.

ARACIYLA KALABALIĞIN ARASINA DALMIŞTI: 15 ÖLÜ

Öte yandan ABD'nin New Orleans eyaletinde bir araç, yeni yıl kutlamaları yapan kalabalığın arasına dalmış, olayda 15 kişinin öldüğü, 35 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı. Sürücünün daha sonra aracından inerek ateş açtığı ve polisin karşılık vermesi üzerine çatışmada vurularak öldürüldüğü bildirilmişti.

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DEAŞ BAYRAĞI BULUNDU

Soruşturmayı üstlenen FBI, saldırganın kimliğini ABD vatandaşı Şemseddin Cabbar olarak açıkladı. Cabbar'ın ABD ordusunda görev yapmış emekli asker olduğu da duyuruldu. FBI, saldırganın aracında DAEŞ bayrağı bulunduğunu, 2 ev yapımı bombanın bulunarak etkisiz hale getirildiğini ve saldırganın saldırıdan tek başına sorumlu olmadığını, ortaklarını araştırdıklarını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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New York silahlı saldırı son dakika abd
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