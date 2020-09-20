Son dakika: Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Deprem, Aksaray, Mersin, Kayseri ve Konya'dan da hissedildi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada "Şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yok" dedi.
Kandilli Rasathanesi Niğde'nin Bor ilçesindeki depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 20, 2020
OBRUK-BOR (NIGDE) https://t.co/oEhrqB3XHP
20.09.2020, 22:08:05 TSİ
Büyüklük: 5.4
Derinlik: 2.8 km#Kandilli
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