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  4. Son dakika: Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika: Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 22:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada "Şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yok" dedi.

Son dakika: Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Aksaray, Mersin, Kayseri ve Konya'dan da hissedildi.

NİĞDE VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada "Şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yok" dedi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi Niğde'nin Bor ilçesindeki depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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