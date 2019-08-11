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Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 08:54 | Son Güncelleme

Nijerya'da 16 Temmuz'da kaçırılan ve önceki gün serbest bırakılan 10 Türk denizciyi taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Denizciler, THY'nin Abuja'dan kalkan 0624 sefer sayılı uçağıyla 08.40'ta İstanbul Havalimanına indi.

Polis eşliğinde TGS'ye ait bir araçla İstanbul Havalimanı VIP salonuna götürülen denizcileri burada aileleri karşıladı. Havalimanında aileleriyle buluşan vatandaşlar sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türkün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak kaptan da dahil 10 denizciyi kaçırmıştı.

Kaçırılan 10 mürettebat önceki gün bırakılmıştı.

asdasd

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