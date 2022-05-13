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  4. Son dakika... Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Onay alındı, hazırlıklar başladı

Son dakika... Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Onay alındı, hazırlıklar başladı

13.05.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Pendik'te Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın terk edilmiş halde bularak süt annelik yaptığı ve Nisa adını verdiği bebekten yeni haber geldi. Sağlık sorunları yaşayınca tedaviye alınan bebeğin durumunun kritik olduğu ve kök hücre nakli yapıldığı öğrenildi. Ayrıca Nisa bebeğe, nefes alabilmesi için Trakeostomi uygulanma sürecinin başlatıldığı öğrenildi. İşte Nisa bebekten gelen son haberler...

Son dakika... Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Onay alındı, hazırlıklar başladı

Son dakika haberi... İstanbul Pendik'te, annesi tarafından boş araziye terk edilen ve o dönem 3 aylık olan bebek, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz tarafından bulundu. Talihsiz bebeğe süt annelik yapan Durmaz, ona Nisa adını verdi. Yaşananlar sonrası sağlık durumu kötüye giden bebek tedaviye alınırken, günler sonra yeni bir haber geldi. Nisa bebeğin durumunun hâlâ kritik olduğu öğrenilirken, yeni tedavi için anneden onay alındığı ve sürecin başlatıldığı belirtildi. İşte Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler...

YAŞANANLAR HAFIZALARA KAZINDI

Ebru S., 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini 29 Mart'ta Pendik'te boş arsaya bıraktı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekibinde görevli Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı. Türkiye'nin gözyaşları içinde takip ettiği süreçte, savcılık da biyolojik annenin peşine düştü.

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Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı ve hatta bebeği alıp almayacaklarını uzaktan kontrol ettiği tespit edildi. Yakalandıktan sonra bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. tutuklandı. Anne hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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YEDİRİLEN MAMA YÜZÜNDEN SOLUNUMU DURDU

Sokağa terk edilerek hayattan ilk darbesini alan Nisa bebek, 30 Mart'ta çocuk bakımevine alındı. Rahatsızlanan bebek 1 Nisan'da hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı. Herkes Nisa bebeğin sağlık durumunu merak ederken, talihsiz bebeğin bakımevinde yedirilen mama sonucu solunumunun durması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, acil serviste hayata dönüş fonksiyonlarının sağlanıp yoğun bakıma alındığı belirlendi.

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KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILDI, NEFES BORUSUNA DELİK AÇILACAK

Öte yandan, cezaevindeki annesinin izniyle Nisa bebeğe kök hücre nakli yapılmasına karar verildiği ve bu işlemin de uygulandığı ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, küçük bebeğe yaklaşık 2 hafta önce de nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi olan 'Trakeostomi' uygulanması kararı verildiği ve anneden gerekli onayın alındığı, uygulama sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Bebeğin güncel sağlık durumunun ise hâlâ kritik durumda olduğu belirtildi.

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