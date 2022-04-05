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Son dakika: Nisa Mihriban bebeği terk eden annesiyle ilgili 'fuhuş' detayı! Türkiye'nin konuştuğu olayın görüntüsü ortaya çıktı

05.04.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Pendik'te, Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Büşra Durmaz, boş arazide buldukları terk edilmiş bebeğe süt annelik yaptı. Durmaz'ın davranışı gönülleri fethederken, sağlık durumu kötüleşince hastaneye kaldırılan Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. gözaltına biyolojik anneyle ilgili fuhuş detayı ortaya çıkarken, emniyetteki ifadesinde, bebeğini neden terk ettiğini de itiraf etti. Öte yandan Nisa bebeğin sokağa terk ettiği anlar ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti. Türkiye'nin kalbini kazanan Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilirken, bebeğin biyolojik annesi Ebru S. ise gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde ise Nisa bebekten kahreden bir haber geldi ve beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde olayı anlatan biyolojik anneyle ilgili ortaya çıkan fuhuş detayı ise mide bulandırdı. Öte yandan Nisa Mihriban bebeğin annesi tarafından terkedilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte Türkiye'yi kahreden olayın tüm detayları...

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.

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POLİS, ANNEYİ BULMAK İÇİN 60 GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİ

Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.

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BEBEĞİ BIRAKIP FUHUŞ YAPMAYA GİTMİŞ

Şüpheli anne Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği anların da güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. Polis plakadan otomobilin Gebze'de olduğunu tespit ederek şoför M.D.'yle iletişime geçti. M.D.'nin ifadesinde eskiden tanıdığı Ebru S. ile Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiğini ve ardından evine bıraktığını söylediği iddia edildi.

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KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN GÖZALTINDA

Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor

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ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bebeğini sokağa terk eden şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki ifadesinde, 2019 yılında imam nikahlı evlendiğini, evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun eşinde kalmaya başladığını söyledi. Eşiyle ayrıldıktan sonra ailesinin yanına döndüğünü belirten Ebru S. ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını öne sürerek ayrı eve çıktığını belirtti.

"KADIN SIĞINMA EVLERİNİN SÜRESİ VAR"

Bir süre sonra M.Ç. isimli biriyle cinsel birliktelik yaşadığını ve M.Ç.'yi bir daha görmediğini kaydeden Ebru S. kadın sığınma evine yerleştiğini ve orada hamile kaldığını öğrendiğini söylediği öğrenildi.

Ebru S. ifadesini şu şekilde sürdürdü: “5 Ocak 2022 günü bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu" ifadelerini kullandı.

Kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ebru S. bu sebeple bebeğini bilmediği bir adreste 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi.

BEBEĞİ TERK ETTİKTEN SONRA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞ

Bebeğini bıraktıktan sonra M.D. isimli arkadaşıyla buluştuğunu kaydeden şüpheli Ebru S. bu kişiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini kaydetti. Şüpheli Ebru S. bıraktığı bebeğin babasına “Hamileyim" şeklinde mesaj attığını fakat baba M.Ç.'nin cevap vermediğini iddia etti.

KEŞKE DEVLETE SIĞINSAYDIM

Ebru S.'nin ifadesinde “Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği kaydedildi. Şüpheli anne Ebru S.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nisa Mihriban bebeğin annesi tarafından terkedilmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde elinde bir elinde bavul diğer elinde çanta içinde bebeğini taşıyan Ebru S. Pendik metro istasyonunda kameralara takıldı. Soğukkanlı tavırları dikkat çeken Ebru S. bir süre sonra gözden kayboldu. Bir diğer görüntü de Ebru S.'nin bebeği bırakıp döndüğü anlar kameralara yansıdı. Elinde sadece bavul görünen Ebru S.'nin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla yürümesi dikkat çekti. Ebru S. daha sonra bir araca binerek uzaklaşıyor.

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(DHA)

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Pendik
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Okuyucu Yorumları 52 yorum
Bebeğin annesini tek taraflı yargılamak kolay tabi, kadın kimbilir ne zorluklar çekiyor da fuhuşa mecbur kaldı acaba?
Boş yapma 70 yaşında çaycılık yapan kadınlar var
Her derdi olan sıkıntıya düşen fuhuş mu yapsın.
Hiç kimse fuhuşa mecbur değildir. Kolay para dir.
hamile kalmasaydı o zaman. bebeğin günahı ney
ÜLKEM NE HALE GELDİ :( ANNE FUHUŞ YAPTI DEMEZLER BU KADINI FUHUŞA İTENLERE YAZIKLAR OLSUN...
@kardelenseven ülken hastaların tedavi olup bir kuruş ödemeden hastaneden taburcu olan insanlarla dolu bir hale geldi sen eskiden bahset milletin kanını emerek senet imzalattırılıp taburcu edilidii günlerden bahset hastane odasında parası yok diye esir alınan hastalardan bahset bundan bahsedemezsin çünkü işinize gelmez
ne alaka eli ayağı tutuyor gitsin çalışsın
Çocuk isteyenlere teslim edin. Anası bakamaz halde

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