Son dakika: Nisan ayında geri döndü! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı (12 Nisan Salı hava durumu)

Son dakika haberi: Meteorolojiden hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. Yapılan uyarıların ardından nisan ayında geri dönen kar yağışı bugün de devam edecek. Bazı kentlerde sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı, akşam vakti çok sayıda ilde etkili olacak. İşte yurtta beklenen hava durumu...

ÇOK SAYIDA KENTE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Konya dışında İç Anadolu bölge geneli, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile bu akşam ve gece saatlerinde; Marmara'nın doğusu, Isparta, Burdur, Antalya'nın doğusu, Afyonkarahisar, Gaziantep, Kilis, Denizli'nin Çardak ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR GELİYOR

Bu akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz, Osmaniye ve Kahramanmaraş batısı, Adana'nın doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren; Doğu Karadeniz, Sivas, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, bu akşam saatlerinden sonra Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu gece ve yarın (Salı) sabah ilk saatlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Karadeniz'in ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve doğu bölgelerin iç ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; bu akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz, Osmaniye ve Kahramanmaraş batısı, Adana'nın doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz, Sivas, Yozgat, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-80 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile ilk saatlerde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli'nin Çardak ilçesinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 4°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çardak ilçesinin yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri, Isparta ve Burdur çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş batısı, Adana'nın doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının bu gece saatleri ile yarın (Salı) Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI 2°C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Sinop çevrelerinde kuzeybatı yönünden kuvvetli olarak (30-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri ile gece il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri ile gece il merkezi karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam Orta Karadeniz'de, gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN 8°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 7°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON 9°C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların yarın (Salı) Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Bingöl ve Muş çevrelerine kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı karla karışık yağmurlu

MALATYA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin, yarın (Salı) bölgenin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

