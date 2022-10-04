Son dakika: 2022 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu! Bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger'e büyük onur

Son dakika haberi: 2022 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Ödülün sahibi bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger oldu.

HAFTANIN İKİNCİ NOBEL ÖDÜLÜ

Her yıl verilen Nobel ödülleri bu yıl da tüm dünyada heyecanla takip ediliyor.

Nobel Fizik Ödülleri, İsveçli genetikçi Svante Paabo'nun pazartesi günü Nobel Fizyoloji/Tıp Ödülü'nü kazanmasının ardından bu hafta verilen ikinci Nobel ödülü oldu.

GEÇEN YIL DA 3 İSİM KAZANMIŞTI

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü 'küresel ısınma' vurgusuyla öne çıkan üç isim; Giorgio Parisi, Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann ortaklaşa kazanmıştı. Ödülün bu yılki sahipleri de açıklandı.

Bilim insanları Fransız Alain Aspect, Amerikalı John F. Clauser ve Avusturyalı Anton Zeilinger, kuantum mekaniği çalışmalarıyla 2022 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

(AA-Reuters)

