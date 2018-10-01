HABER

Son dakika! Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Nobel Tıp Ödülü, kanser tedavisi araştırmaları için James P. Aliison ve Tasuku Honjo'ya verildi.

Son dakika! Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan belli oldu

İsveç Kraliyet Akademisi’nin verdiği Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. Yılın ilk ödülünü bugün veren akademi, Nobel Tıp Ödülü’nü ABD’li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo’na verdi.

İki bilim insanına verilen ödülün, kanser tedavisine getirdikleri keşif sebebiyle verildiği öğrenildi.

nobel-odul

Allison ve Honjo, madalyaların yanı sıra 9 milyon İsveç Kronu (1 milyon ABD doları) para ödülünün de sahibi oldu.

PARTNERYağ yakımını arttıran besinler nelerdir?Yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?
McKinsey Türkiye'nin Mali Politikalarında Ne Kadar Etkili Olacak?McKinsey Türkiye'nin Mali Politikalarında Ne Kadar Etkili Olacak?
Almanya'da "aşırı sağcı terör" şüphesiyle gözaltılarAlmanya'da "aşırı sağcı terör" şüphesiyle gözaltılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nobel Tıp Ödülü Nobel KANSER TEDAVİSİ James P. Aliison Tasuku Honjo son dakika haberleri

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı’ndan olay görüntüler: Ülke bu kareyi konuşuyor

Fransa Cumhurbaşkanı’ndan olay görüntüler: Ülke bu kareyi konuşuyor

Porno yıldızı olan eski boksörden çok önemli açıklamalar

Porno yıldızı olan eski boksörden çok önemli açıklamalar

6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden pedofili çırılçıplak halde böyle yakalandı

6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden pedofili çırılçıplak halde böyle yakalandı

NASA’dan korkutan açıklama: Hızla yaklaşıyor!

NASA’dan korkutan açıklama: Hızla yaklaşıyor!

ABD savaş gemisi 'yasak deniz'e girdi!

ABD savaş gemisi 'yasak deniz'e girdi!

Suriye'den yeşil ışık: Türkiye halleder

Suriye'den yeşil ışık: Türkiye halleder

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.