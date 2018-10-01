Son dakika! Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan belli oldu

İsveç Kraliyet Akademisi’nin verdiği Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor. Yılın ilk ödülünü bugün veren akademi, Nobel Tıp Ödülü’nü ABD’li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo’na verdi.
İki bilim insanına verilen ödülün, kanser tedavisine getirdikleri keşif sebebiyle verildiği öğrenildi.
Allison ve Honjo, madalyaların yanı sıra 9 milyon İsveç Kronu (1 milyon ABD doları) para ödülünün de sahibi oldu.
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