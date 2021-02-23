Son Dakika: Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Türkiye'de 1 Mart itibarıyla illere göre normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. 'Yerinde karar' dönemiyle birlikte illerdeki vaka yoğunluğu, aşılama oranı ve hastanelerin durumuna göre kısıtlamalar gevşetilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek' olmak üzere 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.

'TAM KAPANMA' ÖNERİSİ

Milliyet gazetesinin birinci sayfasında yer alan Aykut Yılmaz imzalı habere göre, normalleşme öncesi 15 gün tam kapanma önerileri geldi. Normalleşmenin bu süreden sonra başlatılması gerektiği önerilirken, konuyla ilgili açıklama yapan Bilim Kurulu Üyesi Deniz Çalışkan, tam kapanmanın son çare olduğunu belirtti.

