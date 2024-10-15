Son dakika | Numan Kurtulmuş'a Bahçeli'den "bölücülük" suçlaması! Terörist başına da çağrı yaptı: Buyursun ilan etsin

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli son günlerde DEM Parti'yle el sıkışması üzerine başlayan 'çözüm süreci' tartışmalarıyla gündemde. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında kürsüye çıkan Bahçeli gündemi değerlendirdi. Bahçeli'nin konuşmasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa çıkışına yönelik "bölücülük" tepkisi dikkat çekti. Bahçeli, DEM Parti'yle el sıkışması hakkında da sert mesajlar verirken "Yeni süreçlerin imar çabası sadece terör örgütünün değirmenine su taşımaktır. DEM Parti aklını başına almalı, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrip ortamını kamçılamaktan uzak durmalıdır" dedi.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:
Yeri gelir elimi uzatırım, müşterek ve milli değerlerde toplanma çağrısı yaparım. Yeri gelir vatan için, millet için, bayrak, ezan, devlet için başımı uzatır, şehadet şerbetinden kana kana içerim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ali menfaatleri uğruna temel ve ortak değerler etrafında el ele tutuşmaya, elimi uzatmaya varım ve hazırım. Ancak bu elin yanlış yorumlanmasını asla affetmem, cihan yıkılsa razı gelmem.
Terörün her türlüsünü reddetmenin, def etmenin ve imha etmenin sonsuz kararlılığındayız. Terörle huzur arasında güvenli bir durak yoktur. Terörle siyaset arasında bağ ve bağlantı yoktur. Hem siyaset hem terör aynı kalıba giremez. Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah! Arası, ortası, şurası, burası yok! Bölücü terörün kökü kazınmalı, 'Türkiye Yüzyılı'nda 1000 yıllık kardeşlik pekişmelidir.
DEM Parti'nin iradesini İmralı'ya rehin bırakması siyasetin doğasıyla bağdaşmayan ilkelliktir. Türkiye'ye getirilirken "Her türlü hizmete hazırım" diyen terörist başı, buyursun, örgütün tasfiye edildiğini, terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında aklından bile geçirmesin! Devlet, terör örgütüyle müzakere tutuşmaz.
Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili tartışma yaratan sözlerini geçtiğimiz günlerde Gazi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada kullanmıştı. Anayasa'nın 3. maddesinin değişmesi gerektiğini savunurken Kurtulmuş şunları söylemişti:
"Bizim anayasa anlayışımızda da devlet anlayışımızda da bu devletin aslı millettir. Devlet aygıtı milletin işlerini iyi yönetmek için kurulan mekanizmadır. Bu çerçevede Anayasa'da aslolan, milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesi ve anlatılmasıdır. Çok sıradanmış gibi görünen devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tabiri, Anayasa'da yer alan ve hepimizin çok sık kullandığı... Doğrudur ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü şeklinde ifade edilmelidir.