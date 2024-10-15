Son dakika | Numan Kurtulmuş'a Bahçeli'den "bölücülük" suçlaması! Terörist başına da çağrı yaptı: Buyursun ilan etsin

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli son günlerde DEM Parti'yle el sıkışması üzerine başlayan 'çözüm süreci' tartışmalarıyla gündemde. Partisinin TBMM'deki grup toplantısında kürsüye çıkan Bahçeli gündemi değerlendirdi. Bahçeli'nin konuşmasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa çıkışına yönelik "bölücülük" tepkisi dikkat çekti. Bahçeli, DEM Parti'yle el sıkışması hakkında da sert mesajlar verirken "Yeni süreçlerin imar çabası sadece terör örgütünün değirmenine su taşımaktır. DEM Parti aklını başına almalı, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrip ortamını kamçılamaktan uzak durmalıdır" dedi.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İSRAİL'E KARŞI KUVVET KULLANMALIDIR"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

İsrail tehdidinde tüm eşikler aşılmış, sözün hükmü hepten aşılmıştır. BM aciz, atıl ve korkaktır. Uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir. BM derhal kuvvet kullanmalı, suçlular tarih ve adalet önünde cezalandırılmalıdır. İsrail'in savaşı bölgeye yayma hamleleri üstüne basa basa ifade ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti adına çok ciddi bir güvenlik tehdididir. Sınırlarımıza dayanmaları çok yakındır.

"BİZ YİNE DE CHP'DEN UMUT KESMEYECEĞİZ"

CHP yönetiminin gelişmeler karşısındaki ilgisiz, ilkesiz siyaseti gerçekten endişe verici boyutlarda. Geçtiğimiz hafta salı günü İsrail saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Meclis Genel Kurulunda yapılan kapalı oturumdan hemen sonra Özgür beyin açıklamaları ileri derecede sorumsuzluk ve savrukluktur. CHP'nin durduğu yer Türk milletinin durduğu yer değildir. Biz yine de CHP'den umut kesmeyeceğiz.

İSRAİL'E GÖZDAĞI

Muhatap ülkeler yeter ki önümüzden çekilsin, görsünler kahramanlığı, görsünler Orta Doğu'nun nasıl huzura kavuştuğunu. Türk mü yaman Siyonist eşkıyalık mı yaman tüm dünya şahit olsun!

NUMAN KURTULMUŞ'UN '3. MADDE' ÇIKIŞINA GÖNDERME: SU KATILMAMIŞ BÖLÜCÜLÜKTÜR

Devlet millettir, millet de devlettir. Devlet ülkesi ve milletiyle bir ve bütündür. İkisini birbirinden ayırmak, ayrı değerlendirmek fahiş bir yanlış olmanın yanı sıra devlet onurunu ve onurunu azmedemeyen yobaz demokratların hüsranıdır. Coğrafyamız tartışılırsa milletimiz, milletimiz tartışılırsa devletimiz, devletimiz tartışılırsa bayrağımız, bayrağımız tartışılırsa varlığımız ortadan kalkacaktır. Devleti milletten ayrıştırmak su katılmamış bölücülüktür ve çok tehlikelidir!

DEM PARTİ'YLE EL SIKIŞMA: UZATTIĞIM ELİN YANLIŞ YORUMLANMASINI ASLA AFFETMEM

Yeri gelir elimi uzatırım, müşterek ve milli değerlerde toplanma çağrısı yaparım. Yeri gelir vatan için, millet için, bayrak, ezan, devlet için başımı uzatır, şehadet şerbetinden kana kana içerim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ali menfaatleri uğruna temel ve ortak değerler etrafında el ele tutuşmaya, elimi uzatmaya varım ve hazırım. Ancak bu elin yanlış yorumlanmasını asla affetmem, cihan yıkılsa razı gelmem.

Terörün her türlüsünü reddetmenin, def etmenin ve imha etmenin sonsuz kararlılığındayız. Terörle huzur arasında güvenli bir durak yoktur. Terörle siyaset arasında bağ ve bağlantı yoktur. Hem siyaset hem terör aynı kalıba giremez. Ya siyaset ya terör, ya siyaset ya silah! Arası, ortası, şurası, burası yok! Bölücü terörün kökü kazınmalı, 'Türkiye Yüzyılı'nda 1000 yıllık kardeşlik pekişmelidir.

Yeni süreçlerin imar çabası sadece terör örgütünün değirmenine su taşımaktır. DEM Parti aklını başına almalı, uzattığım eli sabote etmek amacıyla tahrip ortamını kamçılamaktan uzak durmalıdır.

"TERÖRİST BAŞI, BUYURSUN, TERÖRÜN BİTTİĞİNİ TEK TARAFLI İLAN ETSİN"

DEM Parti'nin iradesini İmralı'ya rehin bırakması siyasetin doğasıyla bağdaşmayan ilkelliktir. Türkiye'ye getirilirken "Her türlü hizmete hazırım" diyen terörist başı, buyursun, örgütün tasfiye edildiğini, terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse hiçbir şart altında aklından bile geçirmesin! Devlet, terör örgütüyle müzakere tutuşmaz.

Anayasa'nın ilk 4 maddesi her türlü tartışmanın dışındadır. Devletin ülkesi vardır, o da Türk vatanıdır. Devletin milleti vardır, o da Türk milletidir.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ NE DEMİŞTİ?

Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili tartışma yaratan sözlerini geçtiğimiz günlerde Gazi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada kullanmıştı. Anayasa'nın 3. maddesinin değişmesi gerektiğini savunurken Kurtulmuş şunları söylemişti:

"Bizim anayasa anlayışımızda da devlet anlayışımızda da bu devletin aslı millettir. Devlet aygıtı milletin işlerini iyi yönetmek için kurulan mekanizmadır. Bu çerçevede Anayasa'da aslolan, milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesi ve anlatılmasıdır. Çok sıradanmış gibi görünen devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tabiri, Anayasa'da yer alan ve hepimizin çok sık kullandığı... Doğrudur ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü şeklinde ifade edilmelidir.