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  4. Son dakika: Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Son dakika: Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

21.02.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı. Kurtulmuş ilk açıklamasında hastalığı hafif geçirdiğini belirtti.

Son dakika: Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Son dakika haberine göre, AK Partili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde;

Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Numan Kurtulmuş

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