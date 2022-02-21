Son dakika: Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı! İşte sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Son dakika haberine göre, AK Partili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde;
Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin.
Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) February 21, 2022
Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin.