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Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, “En zor durum bu durum. Ne olduğuna dair şüpheler var ama kesin bir sonuca dönüştürülmüş değil. Ancak durum kamuoyuna yansıdığı gibiyse hiçbir şekilde bu işin üzerini örtme Suudi Arabistanlıların da yapabileceği bir şey değildir. Eğer gerçekten böyleyse çok vahim sonuçları olacaktır” dedi.

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

İşte Numan Kurtulmuş'un o açıklamaları;

Meselenin geneline baktığınız zaman 2018 yılında dünyanın büyük metropollerinden birisinde ve bir ülkenin konsolosluğunda dünyaca bilinen bir gazeteci içeri giriyor ve dışarı çıkamıyor.

Olay çok sıcak olduğu için belki fazla farkında değiliz ama, gerçekten hepimizin kanını donduran insanlığın bittiği ürkütücü korkunç bir olaydır.

Türkiye olarak bir kere kestirmeden şunu söylemek isteriz, yani hiçbir şekilde bu meselenin üstünün örtülmesine müsaade etmeyeceğiz. Şu anda devam eden resmi bir soruşturma var.

Tabi resmi makamlar ortaya çıkan bilgi ve bulgular kesinleştikten sonra açıklama yapma durumundalar. Ama Türkiye bu işin üzerinin örtülmesine asla müsaade etmeyecek.

Meselenin aslı neyse onun ortaya çıkması için gayret sarf edecek. İnşallah en kısa zamanda meselenin hakikati ortaya çıkar.

En zor durum da bu durum. Yani ne olduğu hakkında yoğun şüpheler var. Ama bilgiler ve bulgularla desteklenmiş kesin bir sonuca dönüştürülmüş değil.

Ve burada işte diyelim eğer gerekten olay dünya kamuoyuna yansıdığı gibiyse. Suudi Arabistan'dan bir tim geldi, onun içinde iki üç tane adam bunu katletti gitti, diyerek de hiçbir şekilde bu işin üstünü örtmek Suudi Arabistanlıların yapacağı bir durum değildir.

Yani konsoloslukta işlenen bir suç bir devletin konsolosluğunda işlenen bir suç üst düzey yetkililerin haberi olmadan işlenemez. Eğer bu suç gerçekten böyleyse deliller bu sonuca götürürse ortada çok vahim bir sonuç olacaktır. Ve bunun gerçekten çok ciddi hukuki sonuçlarının olması lazım.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hahaahaa
SIRIYEDE IRAKTA MİLYONLARCA MASUM MÜSLÜMAN ÖLMÜŞ DÜNYADAN SES YOK Bİ GAZETECİ SUUDİ MUALİF ÖLDÜRÜLMÜŞ DÜNYADAN SES VAR O DA YALA NDAN ÖLEN ÖLDUGUYLE KALIR
yaw he he
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