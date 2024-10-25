Son dakika | O da hain eylem peşindeydi! Kırmızı listeye bir çizik daha: Terörist çatışmada etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Mardin'de GÜRZ-19 operasyonu için düğmeye basıldı, kırmızı listeye bir çizik daha atıldı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terörle mücadele kapsamındaki gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Silahıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist, bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranıyordu, ayrıca eylem hazırlığındaydı.
🟥 Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran (Kod adlı) Ramazan Aktaş Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 25, 2024
Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yılın 365 günü… pic.twitter.com/Kqt0054Oho