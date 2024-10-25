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  4. Son dakika | O da hain eylem peşindeydi! Kırmızı listeye bir çizik daha: Terörist çatışmada etkisiz hale getirildi

Son dakika | O da hain eylem peşindeydi! Kırmızı listeye bir çizik daha: Terörist çatışmada etkisiz hale getirildi

25.10.2024 09:20
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Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan terörist Ramazan Aktaş, Mardin'de etkisiz hale getirildi. Teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çatışma çıktı. Teröristin eylem arayışında olduğu belirlendi.

Son dakika | O da hain eylem peşindeydi! Kırmızı listeye bir çizik daha: Terörist çatışmada etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Mardin'de GÜRZ-19 operasyonu için düğmeye basıldı, kırmızı listeye bir çizik daha atıldı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terörle mücadele kapsamındaki gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensubu Faraşin-Bedran kod adlı Ramazan Aktaş Mardin’in Artuklu ilçesinde bir eve düzenlenen “GÜRZ-19” Operasyonunda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Silahıyla birlikte etkisiz hale getirilen terörist, bölücü terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği için kırmızı kategoride aranıyordu, ayrıca eylem hazırlığındaydı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist
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