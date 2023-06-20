HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | 'Hazırlıklara başladık' diyerek duyurdu! Bahçeli yerel seçim için 2 stratejiyi açıkladı: "Boynumuzun borcudur"

Son dakika | 'Hazırlıklara başladık' diyerek duyurdu! Bahçeli yerel seçim için 2 stratejiyi açıkladı: "Boynumuzun borcudur"

20.06.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmaya gençlere yönelik mesajlarla başladı. Bahçeli, "Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavını kaldıracağımız günler de çok uzak değil" diye konuştu. Bahçeli ayrıca yerel seçimler için MHP'nin hazırlıklara başladığını duyurarak partisinin seçimlerdeki izleyeceği yol haritasını 2 stratejiyle ortaya koydu. Bahçeli'nin faiz artışıyla ilgili sözleri de dikkat çekti.

Son dakika | 'Hazırlıklara başladık' diyerek duyurdu! Bahçeli yerel seçim için 2 stratejiyi açıkladı: "Boynumuzun borcudur"

Son dakika haberi: Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemdeki konuları değerlendiriyor.

GENÇLERE MESAJLAR! "HAYATI ÇOKTAN SEÇMELİ TEST MEKANİĞİNE ÇEVİRMEMELİYİZ"

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Çağa ve zamana yönelik mesajlarımızın taşıyıcı kolonu gençlerdir. Her şeyi tadında ve kıvamında yapmak, bir anlık aymazlıkla koca bir hayatı kuru ve yaprak dökmüş bir hayata çevirmekten sakınmak lazımdır. Bize düşen, öğrencilerimizi ve gelecek nesillerimizi o sınavdan çıkarıp bu sınava sokarak hayatı çoktan seçmeli test mekaniğine havale etmemektir. Zamanın ruhu neyi işaret ederse etsin sahip olduğumuz beşeri cevherin adı Türk gençliğidir. Üstelik alfabenin hiçbir harfiyle de sınırlandırıp tasvir edilemeyecektir.

Başlıksız-7

"ÜNİVERSİTE SINAVINI KALDIRACAĞIMIZ GÜNLER ÇOK UZAK DEĞİL"

Sapkın akımlarla yozlaşmaya nezaret eden ters akıntılarla başa çıkabilmenin ana cephesi Türk gençliğidir. Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavını kaldıracağımız günler de çok uzak değil. MHP olarak muhterem öğretmenlerimizle birlikte iftiharımız olan Türk gençliğinin her zaman, her şart altında yanındayız.

"PARTİ OLARAK REHAVETE KAPILAMAYIZ"

Geride kalan günlerde yaptığımız 2 toplantıda hem 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini hem de bundan sonraki siyasi etap ve gündem konularını değerlendirdik. İlk toplantımızı il başkanlarımızın katılımıyla 17 Haziran'da, diğerini de MYK - MDK üyelerimizin katılımıyla dün gerçekleştirdik. 2 seçimde de belirlediğimiz stratejik hedeflere ulaşmanın memnuniyeti teyit edilmiş, önümüzdeki siyasi olaylar proaktif titizlikle gözden geçirilmiştir. Parti olarak rehavete kapılamayız. Hız kesmeden sahadaki faaliyetlerimize devam edeceğiz.

3

"HAZIRLIKLARA BAŞLADIK" DİYEREK SEÇİM İÇİN 2 STRATEJİYİ DUYURDU!

Her an seçim olacakmış gibi bütün demokratik ihtimallere hazır olmak zorundayız. Mahalli idareler seçimleri 31 Mart 2024'te yapılacaktır. MHP bu seçimlere hazırlık sürecini başlatmıştır. Mahalli idareler seçimlerinde takip edeceğimiz 1. stratejik hedefimiz mevcut belediye başkanlarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini hatta daha çoğunu eklemektir.

  1. hedefimiz Cumhur İttifakı'nın doğasına hareket edip muhalefetin yönetimindeki belediyelerin hallerine son vermektir. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta elde edilen demokratik başarıyı mahalli idarelerle perçinlemek boynumuzun borcudur. İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere diğer tüm büyükşehir belediyelerinin, il, ilçe ve belde belediyelerinin Türkiye'nin yükselen itibarına müzahir şekilde yönetilmesi tarihi önemdedir.

"FELAKETİN DİĞER ADIDIR"

Güven ortamını kalıcı ve kurumsal hale getirmek müşterek vazifemizdir. MHP yeni kabinenin ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvenmektedir. Ekonomi politikaları bütünlük içinde eşgüdüm halinde uygulanıp piyasa şartlarıyla insan ve toplum huzurunu dengelediği sürece anlamlı ve başarılı olacaktır. Cari fazlayı temin etmek amacıyla iç tasarruf hacmimizi artırmanın yanı sıra yeni ihracat pazarlarını keşfetmemiz Türk markalarını dünyanın en ücra köşelerine taşımamız ülkemizin gücüne güç katacaktır.

Bugün 27 ihracatçı sektörde faaliyet gösteren 115 bine yakın firmamız ihracat yapmaktadır. Türkiye'nin 2022'deki mal ihracatı 254,2 milyar dolar, hizmet ihracatı 90 milyar doları bulmuştur. Bu bir rekordur. Açık veren bütçenin ilk sancılı sonucu iç borç artışıdır. Daralan ve durgunluk politikasına mahkûm olan bir ekonomide iç ve dış borç artışı felaketin diğer adıdır.

Birincisi hedeflenen büyümeyi sağlamak, ikincisi fiyat istikrarını ve adaletli vergi sistemini kurmak, üçüncüsü de alınan borçlarla hazineye gelir yaratacak üretken varlıklara yatırım yapmaktır. Türkiye ekonomisi 11 çeyrektir büyümektedir. Bizim görüşümüze göre ekonomik adalet, ekonomik özgürlük, ekonomik güvenlik taviz verilmemesi gereken ilkeler olmalıdır.

"FAİZ ARTIŞI POLİTİK BİR TERCİHTİR"

Son günlerde politika faizinin arışı hususunda beklentileri yükseltmek amacıyla iç ve dış lobilerin son derece faal olduğu gözlemlenmektedir. MHP'nin faize karşı bakışı bellidir, değişme göstermemiştir. Teorik ve pratik uygulamada faiz artışı yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan, kredi ihtiyacını pahalandıran politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve huzuru elde etmesi için de alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır. Parlak geleceğimiz için bugünkü külfete katlanmak kaçınılmaz hale gelmektedir.

Batan gemiyi ilk terk eden, korkaklar ve korsanlardır. Batık gemiyi limana sağlam götürmekten bahseden Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul arasındaki saltanat kavgasından nasıl çıkacağı da merak konusudur. Mensuplarının birbirine güvenmediği, inanmadığı, arkadan dolaşmanın, fitne yaymanın geçer akçe sayıldığı bir siyasi bünyenin çürüyüp kadavraya dönüşmesi kaçınılmaz bir gerçektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yavaş'a haber yollamış! Ses getirecek 'İmamoğlu' iddiası... "Sen yerinde dur"Yavaş'a haber yollamış! Ses getirecek 'İmamoğlu' iddiası... "Sen yerinde dur"
Polis memuru, sokak ortasında vurulmuş halde bulunduPolis memuru, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu
Çıplak ve bir çarşafa sarılı halde bulunduÇıplak ve bir çarşafa sarılı halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin eşitlendi! 5 ay sonra ilk kez oldu…

Motorin ve benzin eşitlendi! 5 ay sonra ilk kez oldu…

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

Asgari ücret o iki rakam arasında gidip geliyor! Üçüncü toplantı bugün...

Asgari ücret o iki rakam arasında gidip geliyor! Üçüncü toplantı bugün...

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, yabancı uyrukluyu evden polis çıkarttı

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, yabancı uyrukluyu evden polis çıkarttı

Canlı yayında zehir zemberek sözler! "Kocaman bir yalan, insanlara palavra satıyor"

Canlı yayında zehir zemberek sözler! "Kocaman bir yalan, insanlara palavra satıyor"

Korku evinde 60 torba! Cesetleri yapboz gibi...

Korku evinde 60 torba! Cesetleri yapboz gibi...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.