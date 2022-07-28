HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: O ilde suya yüzde 40 zam yapıldı!

Son dakika: O ilde suya yüzde 40 zam yapıldı!

28.07.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 40 zam yapıldı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Meclisinde yapılan zam oylamasına AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ret oyu verdi. Zam uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

Son dakika: O ilde suya yüzde 40 zam yapıldı!

Son dakika haberi... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün suya yüzde 40 zam teklifi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

ESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında gerçekleştirildi.

AK PARTİ VE MHP'DEN RET

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Zam uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran vahşette yeni gelişme: Eşini ve sevgilisini öldürmüştü! 15 gün sonra...Kan donduran vahşette yeni gelişme: Eşini ve sevgilisini öldürmüştü! 15 gün sonra...
Ailesinden gizli banyoda doğum yaptı! Akılalmaz olayın ardından çıkanlar duyanları hayrete düşürdüAilesinden gizli banyoda doğum yaptı! Akılalmaz olayın ardından çıkanlar duyanları hayrete düşürdü
Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturmaRekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

Korkunç görüntüler! Anne şiddet uyguladı, baba kaydetti

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

EYT için Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi

EYT için Bakan Bilgin'den beklenen açıklama geldi

Paylaşımı tepki çekti! "Hac yapan birine yakışan laf mı?"

Paylaşımı tepki çekti! "Hac yapan birine yakışan laf mı?"

İlginç olay: Polisi alarma geçirdi! Adını bile hatırlayamadı

İlginç olay: Polisi alarma geçirdi! Adını bile hatırlayamadı

4 yaşındaki Merva her şeye tanık oldu: Ümit yaptı

4 yaşındaki Merva her şeye tanık oldu: Ümit yaptı

İlginizi Çekebilir

Dünya gündeminden düşmedi: Kim Kardashian kalçası...

Dünya gündeminden düşmedi: Kim Kardashian kalçası...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.