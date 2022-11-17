HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | O ülkede feci olay: Binada yangın çıktı... Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kutlama detayı dikkat çekti

SON DAKİKA | O ülkede feci olay: Binada yangın çıktı... Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kutlama detayı dikkat çekti

17.11.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Gazze'den feci bir haber geldi. Gazze Şeridi'nin Tel Al-Zaatar bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktığı bildirildi. Yangında ilk belirlemelere göre 21 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | O ülkede feci olay: Binada yangın çıktı... Çok sayıda ölü ve yaralı var! Kutlama detayı dikkat çekti

Son dakika haberi... Filistin Gazze Şeridi'nde bir apartmanda çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre, 21 kişi hayatını kaybetti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Gazze Şeridi'nin Tel Al-Zaatar bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, aile üyelerinden birinin seyahatten dönüşünü kutlayan Abu Raya ailesinin evinde yangın çıktığını belirtti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

İran'da korkutan deprem! Büyüklüğü... İran'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pelosi'den adaylık açıklamasıPelosi'den adaylık açıklaması
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında kararAdnan Oktar organize suç örgütü davasında karar
Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'
Anahtar Kelimeler:
yangın Filistin Gazze

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar canlı yayına geldi!

TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar canlı yayına geldi!

Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıt

Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıt

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! 'Bomba olduğunu bilmiyordum'

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısına ilişkin Ahlam Albashır'ın ifadesinin detayları belli oldu! 'Bomba olduğunu bilmiyordum'

Türkiye’ye iadesine karar verildi

Türkiye’ye iadesine karar verildi

Regl izni için yasa teklifi verilmişti! Ankara'da dikkat çeken karar

Regl izni için yasa teklifi verilmişti! Ankara'da dikkat çeken karar

İlginizi Çekebilir

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.