Son dakika | Öcalan çağrısıyla gündem yaratan Bahçeli'den yeni hamle: Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım!

Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakimdir. Yargı kararlarına riayet mecburidir. Geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hukuki süreçlerin sonuçlanmasını beklemelidir. Anayasa ve ilgili yasalar son derece açık. Ancak CHP'nin uzlaşmaz ve provokatif hamleleri kardeşlik ortamının sabote edilmesini hedef almaktadır. Yaşı kemale ermiş bulunan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı ile DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür. Özgür bey çığırından çıkmış, çılgına dönmüş. Gergin yüz hatları, bozuk dil... Buradan bakınca CHP ile DEM Parti'yi ayırt etmekte çok zorlanıyoruz, hatta CHP ile PKK'yı birbirine karıştırıyoruz.