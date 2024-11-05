Son dakika | Öcalan çağrısıyla gündem yaratan Bahçeli'den yeni hamle: Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım!

Son dakika haberi: Son günlerdeki keskin çıkışlarıyla gündeme yön veren MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında kürsüye çıktı. Terörist başı Abdullah Öcalan hakkındaki çağrısını yineleyen Bahçeli bir de DEM Parti'ye çağrıda bulundu. Son kayyum kararlarına da ne diyeceği merakla beklenen Bahçeli, kararlara tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel'i hedef alıp "Buradan bakınca CHP ile DEM Parti'yi ayırt etmekte çok zorlanıyoruz, hatta CHP ile PKK'yı birbirine karıştırıyoruz" diye konuştu.
"MİLLET DESTEĞİ OLMADAN HİÇBİR HEDEFE ULAŞILAMAZ"
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:
- Hiç kimse merak etmesin, bayrak çekildiği gönderden inmeyecektir. Milletin hiçbir ferdini ayırmıyor, öteki görmüyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar kardeşlikten kopmayız. Türkiye demekten vazgeçmiyoruz. Millet desteği olmadan hiçbir hedefe ulaşılamaz.
'ÖCALAN' ÇAĞRISI: SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM, TEKLİFİMDE ISRARLIYIM
- Geçen hafta açıkladım, herkes konuştu, daha konuşuyorlar. Türk ve Türkiye Yüzyılında terörün kökü kazınacaktır. Kürt kardeşlerimizle tek yüreğiz. Bölücü teröre karşı aynı cephedeyiz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım.
"İNİSİYATİF ÜSTLENMEKTEN ÇEKİNMEMELİYİZ"
- Ezberler bozuldukça, tabular kalktıkça, bir anlaşma ve mutabakat noktasından diğerine küçük adımlarla ilerleme daha kolaydır. İnancım odur ki çekilen kahırlardan nice lütuflar doğacaktır. İnisiyatif üstlenmekten çekinmemeliyiz. 1000 yıllık kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Türkiye'yi fırtınalardan muhafaza etmek boynumuzun borcudur.
"KÜRTLER BAŞKA, TERÖR ÖRGÜTÜ BAŞKADIR"
- Kürtlerle kucaklaşma şarttır, terörle mücadele esastır. Kürt kardeşlerimizle aramıza hiçbir mihrak giremez. Teröre tolerans sıfırdır. Terör örgütünün ürediği neresi varsa orası meşru hedeftir. Kürtler başka, terör örgütü başkadır. İkisini birbirine karıştırmak en vahim cinayettir.
DEM PARTİ'YE ÇAĞRI
- DEM Parti kararını derhal netleştirmeli. Silahla siyaset arasında gelgitli tutumundan derhal uzaklaşmalı. Hiç kimse karnından konuşmasın. Beyler, siz giderken biz geliyorduk! Hangi ara bu kadar mankurtlaştınız? Öcalan İmralı'da yatıyor fakat DEM grubunda 57 Öcalan gölgesinin ayakta durduğunu neden görmüyorsunuz?
"TERÖRİST BAŞININ TBMM'YE GELMESİNE TEPKİ GÖSTERİYORLAR DA İMRALI'DA KALMASINA NİYE TEPKİ GÖSTERMİYORLAR?"
- TBMM gazidir, Türk milletinin kalbidir. Peki İmralı adası neresidir, nereye bağlıdır? İmralı Adası Türk toprağı değil midir? Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı? Bazı siyasetçilerin varsa eğer düşünme melekelerini harekete geçirmelerini tavsiye ediyorum. Terörist başının TBMM'de DEM Parti grubuna gelmesine tepki gösteriyorlar da İmralı'da kalmasına niye tepki göstermiyorlar? Terörist başının tecridi kalkarsa DEM Parti grubunda terör örgütünün bittiğini ve sonlandığını açıklamasından şimdiden rahatsızlık duyanlar, terörden geçinenlerden başkası olmaz, olamaz!
"SAYIN ERDOĞAN TEKRAR SEÇİLMELİDİR"
- Diyorlar ki yeni anayasa hazırlık süreci için tahkimat yapıyormuşuz, sayın Cumhurbaşkanını bir kez daha seçtirmek için yol arıyormuşuz. Bizim evvela hedefimiz Türkiye'yi terörden kurtarmaktır. Terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, enflasyon canavarına darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik olarak zirveye çıkarsa, Cumhurbaşkanımızın bir kez daha seçilmesi doğal olan değil midir? Bu kapsamda anayasal değişiklik yapılmalıdır. Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, bize göre tek seçenektir.
KAYYUM KARARLARI ÜZERİNDEN ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ: CHP İLE PKK'YI BİRBİRİNE KARIŞTIRIYORUZ
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakimdir. Yargı kararlarına riayet mecburidir. Geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hukuki süreçlerin sonuçlanmasını beklemelidir. Anayasa ve ilgili yasalar son derece açık. Ancak CHP'nin uzlaşmaz ve provokatif hamleleri kardeşlik ortamının sabote edilmesini hedef almaktadır. Yaşı kemale ermiş bulunan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı ile DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür. Özgür bey çığırından çıkmış, çılgına dönmüş. Gergin yüz hatları, bozuk dil... Buradan bakınca CHP ile DEM Parti'yi ayırt etmekte çok zorlanıyoruz, hatta CHP ile PKK'yı birbirine karıştırıyoruz.
- Özgür beyin "Söz bitmek üzere" sözlerine binaen diyorum ki ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın! Ucuz numaraları bırakmalı, ayağını denk almalısın.