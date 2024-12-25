Son dakika | Öğrenci servisi devrildi, yaralılar var! TEM Otoyolu'ndaki kaza sonrası ilk görüntüler geldi

Son dakika haberi: TEM otoyolu, Seyrantepe mevkiinde öğrenci servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALANANLAR VAR

Yaralıların olduğu öğrenildi.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

BALIKESİR'DE OKUL SERVİSİ İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU 28 KİŞİ YARALANDI

Bugün Balıkesir'de de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 28 kişi yaralanmıştı. Ahmet Ç, idaresindeki, öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Pamukçu mevkisinde Furkan S. yönetimindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 8'i ağır 28 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan öğrencilerden 3'ünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Yaralıların, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Balıkesir Devlet Hastanesi, Özel Sevgi Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır