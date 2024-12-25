HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Öğrenci servisi devrildi, yaralılar var! TEM Otoyolu'ndaki kaza sonrası ilk görüntüler geldi

Son dakika | Öğrenci servisi devrildi, yaralılar var! TEM Otoyolu'ndaki kaza sonrası ilk görüntüler geldi

25.12.2024 16:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TEM Otoyolu'nda öğrenci servisi devrildi. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Kazanın gerçekleştiği noktadan ilk görüntüler paylaşıldı. Balıkesir'de de gündüz saatlerinde öğrenci servisi ile TIR çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Son dakika | Öğrenci servisi devrildi, yaralılar var! TEM Otoyolu'ndaki kaza sonrası ilk görüntüler geldi

Son dakika haberi: TEM otoyolu, Seyrantepe mevkiinde öğrenci servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALANANLAR VAR

Yaralıların olduğu öğrenildi.

İŞTE OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

ISTANBUL--TEM-OTOYOLUNDA-OGRENCI-SERVISI_486329_143863

ISTANBUL--TEM-OTOYOLUNDA-OGRENCI-SERVISI_486330_143863

ISTANBUL--TEM-OTOYOLUNDA-OGRENCI-SERVISI_486331_143863

ISTANBUL--TEM-OTOYOLUNDA-OGRENCI-SERVISI_486332_143863

ISTANBUL--TEM-OTOYOLUNDA-OGRENCI-SERVISI_486333_143863

BALIKESİR'DE OKUL SERVİSİ İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU 28 KİŞİ YARALANDI

Bugün Balıkesir'de de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 28 kişi yaralanmıştı. Ahmet Ç, idaresindeki, öğrencileri taşıyan servis midibüsü, Pamukçu mevkisinde Furkan S. yönetimindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 8'i ağır 28 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan öğrencilerden 3'ünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Yaralıların, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Balıkesir Devlet Hastanesi, Özel Sevgi Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kaza
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu

Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı!

Korkunç kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı!

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammı sonrası tarihi karar!

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret zammı sonrası tarihi karar!

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın telefon görüşmelerinde dikkat çeken detay! Salim Güran'ı aramamış...

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın telefon görüşmelerinde dikkat çeken detay! Salim Güran'ı aramamış...

Balıkesir’deki patlamada acı detay! 8 kadının ortak noktası

Balıkesir’deki patlamada acı detay! 8 kadının ortak noktası

Dün istifa etti, bugün AK Partili

Dün istifa etti, bugün AK Partili

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.