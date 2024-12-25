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  4. Son dakika | Öğrenci servisiyle TIR çarpıştı! 8 öğrenci ağır yaralı: Balıkesir Valisi Ustaoğlu son durumu duyurdu

Son dakika | Öğrenci servisiyle TIR çarpıştı! 8 öğrenci ağır yaralı: Balıkesir Valisi Ustaoğlu son durumu duyurdu

25.12.2024 09:55
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İçerik devam ediyor
25.12.2024 09:55
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Son dakika haberi: Balıkesir'de feci bir kaza oldu. Öğrenci servisinin TIR'la çarpışması sonucu 8 öğrenci ağır yaralandı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Son dakika haberi: Balıkesir’de öğrenci servisi TIR’la çarpıştı! Kazada 8'i ağır, 26 kişi yaralandı.

Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile TIR çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.

VALİ DUYURDU: DURUMU AĞIR ÖĞRENCİLER VAR

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir tırla çarpıştığını belirterek, "İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tır öğrenci servisi
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