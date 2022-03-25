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  4. Son dakika... Öğrenci yurdundaki şiddet görüntüleri tepki çekmişti! İfadesi ortaya çıktı

Son dakika... Öğrenci yurdundaki şiddet görüntüleri tepki çekmişti! İfadesi ortaya çıktı

25.03.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul Esenler'de özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan görevlinin cezası belli oldu. Adliyeye sevk edilen görevli tutuklandı. Öte yandan görevlinin ifadesi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Öğrenci yurdundaki şiddet görüntüleri tepki çekmişti! İfadesi ortaya çıktı

Son dakika... İstanbul Esenler’de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen görevli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli A.E. ortaya çıkan ifadesinde, "Bir anlık öfke ile sessizliği sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım" dedi.

İstanbul Esenler’de özel bir erkek yurdunda görevli bir kişi, masanın etrafında ders çalışan öğrencileri dövmüş, görüntüler ortaya çıkınca da gözaltına alınmıştı. Görevli A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE TOKAT ATTIM, YAPTIĞIMDAN PİŞMANIM"

Şüpheli A.E. nöbetçi savcılığa verdiği ifadesinde maden mühendisi olduğunu ve dernekte evrak işleri ile uğraştığını söyleyerek, "Sayısalım iyi olduğu için bazen çocuklara derslerinde yardım ediyordum. Videodaki görüntülerde çocuklar sınavlarına çalışıyorlardı. Bende çocuklara yardımcı olabilmek için etüde girmiştim. Ben çocukları sürekli konuşmamaları yönünde ikaz etmeme rağmen konuşmaya devam ettiler. Öğrencilerden biri bana karşı alaycı tavırlarda bulundu. Diğer arkadaşlarını da bu şekilde davranarak gürültü yapmaya yönlendirdi. Bir anlık öfke ile sessizliği sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Bu olaydan önce çocuklara yönelik herhangi bir şiddet eylemim olmamıştır. Bu olaydan sonra dernekten istifa ettim şu an işsizim" dedi.

TUTUKLANDI

Şüpheli A.E. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından "basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Esenler
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