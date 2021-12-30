SON DAKİKA | Okullar tatil edildi, Antalya için kırmızı uyarı! Meteorolojiden kuvvetli yağış açıklaması: Son 15 yılın...

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için kırmızı uyarıda bulundu. İzmir, Aydın, Muğla için sarı, Burdur için turuncu alarm verilen açıklamada Antalya için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçesindeki okullarda eğitime bugün ara verilirken son 15 yılın ekstrem değerleri yaşanabileceği yönünde açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

BUGÜN (30 Aralık) YURTTA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HIZI 90 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİDEN SARI, TURUNCU VE KIRMIZI UYARI

Meteoroloji, İzmir, Aydın, Muğla için sarı, Burdur için turuncu, Antalya için ise kırmızı uyarıda bulundu.

"SON 15 YILIN..."

Antalya için yapılan kırmızı uyarının ardından Kemer, Kumluca ve Finike'de ilk ve orta okullarda eğitime bugün ara verildi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin ise "Tahmin modellerimiz son 15 yılın ekstrem değerlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Beklenen hadiseler, sıradan hadiseler değil." dedi.

ORHAN ŞEN'DEN ANTALYA İÇİN UYARI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada hesabından Antalya için yaptığı uyarısında şunları ifade etti:

"Bugün başlayan yağış yarın Antalya ve batısında 100-200 kg, Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2 kadar çıkabilecek. Bu aşırı yağıştır. Toroslar'da yoğun kar var. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah batı kesimleri ile gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Uşak, Denizli ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2), 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, zamanla kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların başta güney çevreleri olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

YOZGAT °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, -5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu





