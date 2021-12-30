SON DAKİKA | Okullar tatil edildi, Antalya için kırmızı uyarı! Meteorolojiden kuvvetli yağış açıklaması: Son 15 yılın...

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için kırmızı uyarıda bulundu. İzmir, Aydın, Muğla için sarı, Burdur için turuncu alarm verilen açıklamada Antalya için çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçesindeki okullarda eğitime bugün ara verilirken son 15 yılın ekstrem değerleri yaşanabileceği yönünde açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa ve Uşak çevreleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla kıyılarında, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Akdeniz'in 1300m ve üzeri kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, İzmir, Aydın, Muğla için sarı, Burdur için turuncu, Antalya için ise kırmızı uyarıda bulundu.
Antalya için yapılan kırmızı uyarının ardından Kemer, Kumluca ve Finike'de ilk ve orta okullarda eğitime bugün ara verildi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin ise "Tahmin modellerimiz son 15 yılın ekstrem değerlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Beklenen hadiseler, sıradan hadiseler değil." dedi.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada hesabından Antalya için yaptığı uyarısında şunları ifade etti:
"Bugün başlayan yağış yarın Antalya ve batısında 100-200 kg, Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2 kadar çıkabilecek. Bu aşırı yağıştır. Toroslar'da yoğun kar var. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah batı kesimleri ile gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Uşak, Denizli ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 11°C
Çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2), 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, zamanla kuvvetli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2) bekleniyor.
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların başta güney çevreleri olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
YOZGAT °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis, yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
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