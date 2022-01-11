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  4. SON DAKİKA | Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı

SON DAKİKA | Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı

11.01.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Tuzla'da restoranda eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi açıklamalarda bulundu. Merve Yıldız ablası Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı hakkında uzaklaştırma kararını olduğunu belirterek "Ablam defalarca şikayetçi oldu. Fakat biz hiçbir kadınımızı koruyamadığımız gibi, benim ablamı da koruyamadık." dedi. Açıklamasının devamında ise Yıldız "Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı

Son dakika haberi: İstanbul Tuzla'da dün gece saat 22.00 sıralarında 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, restoranda eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Dilara Yıldız'ın cansız bedeni Adli Tıp'a kaldırılırken olay sonrası eski nişanlı gözaltına alındı. Ablası Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Merve Yıldız "Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

POLİSİ GÖRÜNCE AYAĞA KALKTI

Olay dün saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, kendisini saplantı haline getirerek ölüm tehditleri eden eski uzman çavuş olan eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) ile restorana geldi. Bir süre sonra masaya gelen siparişlerin yenmesinin ardından Dilara Yıldız'ın 3 arkadaşı daha restorana girdi. Durumdan şüphelenen arkadaşları polise ihbarda bulundu. Daha sonra bir polis memurunun içeri girdiğini gören Dilara Yıldız ayağa kalktı. Bunun üzerine Oktay Dönmez de ayağa kalktı ve Yıldız'ın kafasına 2 el ateş etti. Yıldız yere düştükten sonra ise ateş etmeye devam etti. Daha sonra Yıldız'ın yanında bulunan arkadaşlarına silah doğrulttu. Ateş etmek istedi fakat silah ateş almadı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edilirken, Dilara Yıldız'ın kız kardeşi Merve Yıldız konuştu.

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"ABLAMIN MEMLEKETTEN DÖNMESİNİ BEKLİYOR GÜNLERCE"

Merve Yıldız, "Günler öncesinden ultra güvenlikli olarak kiralanan sitenin içine giriyor, kapısını kırıyor. Dairesinde kalıyor, tehdit ediyor ve bu kişinin uzaklaştırma kararı var. Bu kişi sonra ablamın memleketten dönmesini bekliyor günlerce. Ablam memleketten dönüyor, kapıda yakalıyor. Sonra bir şekilde ablam onu kandırıp buraya getiriyor çünkü o burayı bilmiyor. Ablam Tuzla'yı biliyor. Kendisi uzman çavuş. Polis karakolunun burada olduğunu biliyor ablam. Kurtulmak için geliyor çünkü silahı kafasına dayayıp tüm malını almak için imza attırmaya çalışıyor evde. Ablam imza atmıyor senete. Kurtulmak için getiriyor belki biri görür diye" dedi.

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"DELİ TAKLİDİ YAPARAK ÇIKABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Ablasının eski nişanlısının uzaklaştırma kararı olduğunu söyleyen Yıldız, "Ablam defalarca şikayetçi oldu. Fakat biz hiçbir kadınımızı koruyamadığımız gibi, benim ablamı da koruyamadık. Türk milleti olarak şimdi sesimizi duyurma zamanı. Benim ablamın sesi olun. Şimdi kendisi deli taklidi yapıyor. Deli taklidi yaparak çıkabileceğini düşünüyor. Ama çıkmasına izin vermeyin. Benim ablamın sesi olun. Benim ablam sesini çıkaramadı. Defalarca şikayet etti, 'Seni kana boğacağım.' mesajları vardı. Ama tutuklamadılar. Hiçbir önlem almadılar" diye konuştu.

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"ABLAM ONU AİLESİNİN FUHUŞ ÇETESİNE ÜYE OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİ İÇİN BIRAKTI"

Konuşmasına devam eden Yıldız, "Benim ablam avukat onlarca kadının hakkını savundu. Güçsüz kadınların yanında oldu. Ama biz ablamı koruyamadık. Onlar ayrılalı 5 ay oldu. 5 aydır ablamın uzaklaştırma kararı var. 5 aydır ablamın mal varlığına el koymak için tehditler etti. Kendisi zaten uzman çavuş değilmiş. Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı. Ayrıldı ondan ama o ablamın peşini bırakmadı. Ben ağlamıyorum ben dik duruyorum. Tüm kadınlar için dik duracağım" dedi.

"CİĞERCİDE 4-5 KURŞUNLA KUZENİMİ VURUYOR"

Adli tıp kurumu önünde Yıldız'ın cenazesini bekleyen kuzeni Gamze Nur Akkaya ise yaşananları anlattı.

Gamze Nur Akkaya, "10 gün önce kuzenim il dışında iş gezisi seyahatindeydi. 10 gün boyunca kuzenimin evinde anahtarsız bir şekilde giriyor. Ultra üstün güvenlikli sitede 10 gün boyunca kuzenimin evinde duruyor. Dün akşam kuzenim eve geldiğinde evde görüyor. Kendisi Astsubaydı silah zoruyla kuzenimi tutuyor. Ardından yemek yemek için dışarı çıkıyorlar. Karakolun yanındaki ciğerciye götürüyor. Ciğercide 4-5 kurşunla kuzenimi vuruyor. Melek gibiydi kimseye zararı olmazdı. Kendisi avukattı ve müvekkili eğer bir kadını öldürmüşse o davaya bakmıyordu. Çok iyi bir insandı. Çok hassastı, çok duyarlıydı bu konuda. Kendisinin uzaklaştırma kararı vardı buna rağmen eve girmiş" dedi.

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Kaynak: DHA

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cinayet kadın cinayeti İstanbul Tuzla
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