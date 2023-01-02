Son dakika: Ömer Çelik MYK gündemine ilişkin konuşuyor

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhuriyetimiz geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar bu cumhuriyete hizmet eden herkesi rahmetle anıyoruz. Bu millete, devlete hizmet etmek her zaman onurların en büyüğü oldu.

Özel şartlarda Atatürk ve arkadaşlar hiç umutsuzluğa kapılmadan milletimizin geleceğini inşa etmek için büyük devrimler gerçekleştirdiler. O günden bugüne kadar da bu şekilde devam ediyor.

Zorlukların bir kısmı dışarıdan bir kısmı içeriden kaynaklandı. Vesayet, askeri darbe dönemleri, demokrasi ve geleceğimizden çalan dönemlerdi. 28 Şubat, 17-25, FETÖ ve darbe teşebbüsü cumhuriyet ve demokrasimize yönelen iç tehditlerde en kirli ve en alçaklardan biri olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanımızın döneminde pek çok sessiz devrimler gerçekleşti. Büyük hizmet siyasetiyle milletimiz güçlü bir şekilde buluşturuldu.

'TÜRKİYE'NİN KENDİ REJİMİYLE PROBLEMİ YOK'

TBMM'de bir yasa görüşürsünüz onu bile rejim krizine dönüştürmeye çalışırlar. Hukuku hepimizin şemsiyesi olmaktan çıkararak bir siyasi kamçı gibi kullanmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin kendi rejimiyle problemi yok. Türkiye'nin hukuk devleti olarak bütün nitelikleri olgunlaşmıştır.

'TÜRKİYE MANİPÜLE EDİLECEK BİR ÜLKE DEĞİL'

Cumhurbaşkanımız yeni yıl vesilesiyle özetin özeti olacak şekilde 254 hizmet kalemiyle ilgili açıklama yaptı. Togg'un yakında yollarda görünecek olması, bulunan doğal gaz rezervleri çok önemli dönüm noktaları teşkil ediyor. EYT'den 3600 ek göstergeye kadar pek çok konuda güçlü adımlar atıldı. Büyük eserlerle Türkiye Yüzyılı'na damga vurmaya devam ediyoruz. Türkiye dışarıdan yapılan bir takım girişimlerle manipüle edilecek bir ülke değildir.

'ÖNÜMÜZDE UZUN BİR SOĞUK SAVAŞIN GÖRÜLMEYE BAŞLADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ'

Karşı karşıya kaldığımız en büyük problemlerden birisi Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan bölgesel ve küresel tablo. Etrafımızda sorun ve savaş istemediğimiz, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini her defasında vurguluyoruz. Türkiye kendisi ile masada müzakere etmek isteyenler için güvenilir bir muhataptır. En son tahıl krizi, enerji krizi, esir takası Cumhnurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle son derece usta bir şekilde yönetilmiş, Türkiye güvenli liman olarak yoluna devam edebilmiştir. Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerden çekilme iradesinin olmaması, bütün bunlar resmi bir barış anlaşmasını bırakın, kalıcı bir ateşkesin bile ufukta görülmediğini gösteriyor. Önümüzde uzun bir soğuk savaşın görülmeye başladığını söyleyebiliriz.



