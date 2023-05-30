Son dakika: Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Önümüzdeki 5 yıllık dönem Türkiye Yüzyılı için altın değerinde bir dönem olacak. Önceliğimizin depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması olacak. Helalleşme sözle olmaz, davranışla olur. Depremzede vatandaşlarımıza yönelik hadiseler göstermiştir ki, birilerinin helalleşme diye bahsettiği hadise, tamamen altı boş, yalanlarla olmuştur.

'SANDIĞA GÖLGE DÜŞÜRECEK BİR OLAY OLMADI'

14 Mayıs'tan önce CHP Genel Başkanı çıkıp, 'Aman 14 Mayıs gecesi kimse sokağa çıkmasın' diye provokasyon yapmıştı. Ama herkes gördü ki gayet huzur içerisinde, ufak tefek olaylar hariç sandığa gölge düşürecek bir olay olmadı. Milletimizin bu sağduyusu, demokrasimizin gücü siyasi tarihimiz içinde defalarca test edilmiştir. Bolca demokrasi söylemi kullanarak değiştiklerine dair izlenim vermeye çalıştılar. Gördük ki, değişen hiçbir şey yok. Bütün bu söylemlerin ardında katı statüko en katı şekilde duruyor. Bütün bu süreç seçim boyunca net şekilde görüldü.

Türkiye ilk defa ikinci turu deneyimledi. Aylarca CHP yandaşı gazeteciler, yorumcular bize sürekli olarak kendilerine şu cevabı vermemizi istediler, 'Seçim sonucu farklı çıkarsa saygı gösterecek misiniz?' diye. Sandığa saygı gösterme konusunda sabıkası olan biz değiliz. Yerel seçimlerde kazandığımız da kaybettiğimiz yer olduğunu da söyledik. Tablo rakip kazandığı zaman onu tebrik ettiğimiz şekilde sonuçlandı. Aylarca bu suçlamaları yöneltenler 14 Mayıs gecesi iki belediye başkanının çıkıp da '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur' gibisinden kendilerinin olmayan sistemlerinin olmayan verilerini bir kere daha millet iradesine dayatma içinde olduklarını gördük. Asıl provokasyonun oradan geldiği görüldü.

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ BİR KERE DAHA ONAY ALMIŞTIR'

Herkes rahatça siyasi faaliyetlerini yürüttü. Bazı olaylar olduğunda bu tip siyasete dönük şiddeti topyekun kınadık. Bütün dünyanın takibi neticesinde Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı açık ara bir galibiyetle seçimi sonuçlandırdı. Sonuçlar, Türkiye Yüzyılı iradesinin milletimizden onay alması anlamına geldi. Atatürk'ün 100 yıl evvel cumhuriyeti ilanından 100 yıl sonra Türkiye Yüzyılının ilan edilmesine geldiğimizde demokrasimiz büyük sınavlar verdi. Bu demokrasi sınavında hem cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir kere daha onay almıştır.

