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  4. Son dakika! Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Kabul edilemez

Son dakika! Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Kabul edilemez

03.06.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarıyla ilgili "kabul edilemez" diyerek, "Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Ömer Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan’ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez.

Türkiye’nin ’mavi vatan’ımızdaki faaliyetleri egemenlik haklarımıza ve hukuka dayanmaktadır. Yunanistan’ın hak ve menfaatlerimize dönük dikkatli bir dil kullanması gerekir. Başka ülkelerin aşırı beyanları egemenlik alanımızda ve hukuk karşısında hiçbir şey ifade etmez. Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir. En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır. Yunanistan’ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir. Fransa’nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir."

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Yunanistan Ömer Çelik

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