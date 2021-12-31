Son dakika: Omicron'a karşı ne yapmalı? Bakan Koca'dan 5 maddelik uyarı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Omicron'la ilgili 5 maddelik yazılı bir açıklama yayınladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:



10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda %4,6 artış yaşanmıştır. Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızdan 60 yaş üzeri olanlar tüm vefatların %87,21’idir. Bununla birlikte vakaların ise %16,81’i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdır.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Daha önce görülen vakaların %22,4’ü İstanbul’da idi. Son 10 günde ise vakaların %52,3’ü İstanbul kaynaklı. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 günde İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık 5 kat artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlar %6,2 arttı. Unutmayın, virüs mutasyona uğrasa da tedbirler değişmiyor. Kişisel tedbirler bugün dünden daha önemli bir duruma geldi. Endişelenmemeli ancak çok daha tedbirli olmalıyız.





