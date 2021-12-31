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  4. Son dakika: Omicron'a karşı ne yapmalı? Bakan Koca'dan 5 maddelik uyarı

Son dakika: Omicron'a karşı ne yapmalı? Bakan Koca'dan 5 maddelik uyarı

31.12.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Ülkemizde baskın hale gelen Omicron varyantı son 10 gün nasıl etki etti? Omicrona karşı ne yapmalı?" başlığı altında 5 maddelik yazılı bir açıklama yaptı.

Son dakika: Omicron'a karşı ne yapmalı? Bakan Koca'dan 5 maddelik uyarı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Omicron'la ilgili 5 maddelik yazılı bir açıklama yayınladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda %4,6 artış yaşanmıştır. Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızdan 60 yaş üzeri olanlar tüm vefatların %87,21’idir. Bununla birlikte vakaların ise %16,81’i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdır.

İSTANBUL'DA SON DURUM

Daha önce görülen vakaların %22,4’ü İstanbul’da idi. Son 10 günde ise vakaların %52,3’ü İstanbul kaynaklı. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 günde İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık 5 kat artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlar %6,2 arttı. Unutmayın, virüs mutasyona uğrasa da tedbirler değişmiyor. Kişisel tedbirler bugün dünden daha önemli bir duruma geldi. Endişelenmemeli ancak çok daha tedbirli olmalıyız.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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