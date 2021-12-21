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SON DAKİKA | Omicron bir ülkede daha görüldü

21.12.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Omicron bir ülkede daha görüldü. Dünyada hızla yayılmasını sürdüren Omicron'un Orta Amerika ülkesi Panama'da ilk kez görüldüğü açıklandı.

SON DAKİKA | Omicron bir ülkede daha görüldü

Panama Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre, ülkeye 8 Aralık'ta Güney Afrika'dan geldiği tespit edilen 50 yaşındaki erkek bir hastada omicron belirtileri olduğunu açıkladı.

"ÖNLEMLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Hastanın temas ettiği 6 kişiyle karantinaya alındığını belirten Sucre, "Daha fazla vaka varmış gibi tetikte olmalıyız. Önlemlerimizi güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Sucre, omicron varyantının ülkede görülmesi nedeniyle şimdilik kısıtlayıcı tedbirleri uygulamayı düşünmediklerini kaydetti.

Panama'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 7 bin 398 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 483 bin 386 kişi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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