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Son dakika: Omicron sonrası eğitimde yeni dönem! Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçiyor? Bulaş hızı...

27.12.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Koronavirüs sürecinden en çok etkilenen alanlardan biri olan üniversiteler yine değişime hazırlık yapıyor. Omicron varyantı sonrası üniversitelerde uzaktan eğitim çalışmaları başladı! Omicron varyantının hızlı bulaşması nedeniyle bazı üniversiteler planlamalarında 'online' seçeneğine yöneldi. Öğrenciler de uzaktan eğitime sıcak bakıyor. Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçiyor? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Omicron sonrası eğitimde yeni dönem! Üniversiteler uzaktan eğitime mi geçiyor? Bulaş hızı...

Omicron varyantı tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Birçok Avrupa ülkesi vaka artış hızındaki yükseliş nedeniyle önlemler alırken, yeni koronavirüs varyantı Türkiye'de de görülmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10’undan fazlası Omicron kaynaklı." dedi. Uzmanlar Omicron varyantının yayılma hızına dikkat çekerken önlemler alınmazsa ağır sonuçları olabileceğini dile getiriyor. Bulaş riskinin en çok okullarda olduğu konusunda uzmanlar hemfikir olurken özellikle üniversite öğrencileri, uzaktan eğitim taleplerini tekrar dile getirmeye başladılar.

KAMPÜSLERDE VAKA SAYILARI ARTIYOR

Milliyet'te Mine Özdemir Güneli imzasıyla yayımlanan habere göre; gerek öğrencilerin taleplerini dikkate alan gerekse de kampüste vaka sayılarında kayda değer bir artış gözlemlediğini açıklayan Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022’ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Üniversite, iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi de 4 Ocak 2022’ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.

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ÜNİVERSİTELERDE FİNALLER ONLINE MI OLACAK?

Koç ve Boğaziçi üniversitelerinin online eğitim kararının ardından, finallerin yaklaşmasıyla kalabalık sınıf ortamında yüz yüze sınav olmaktan ve salgına yakalanmaktan endişe duyan birçok öğrenci, sosyal medya üzerinden üniversitelerine daha fazla önlem almaları konusunda taleplerini iletti. Örneğin hibrit eğitimin yapıldığı Hacettepe Üniversitesi’nde final sınavlarının yüz yüze olacağının açıklanmasıyla öğrenciler, “Hacettepe Hibrit Sınav İstiyor” etiketi açarak, online derslerin sınavlarının da online olmasını istediklerini ve sınavların nasıl yapılacağına hocaların karar vermesi gerektiğini dile getirdiler.

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Maltepe Üniversitesi öğrencileri de finallerin online yapılması için change.org’da bir imza kampanyası başlattılar.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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