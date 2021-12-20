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  4. SON DAKİKA | Omicron varyantına karşı hatırlatma dozu etkili mi? Moderna'dan güzel haber

SON DAKİKA | Omicron varyantına karşı hatırlatma dozu etkili mi? Moderna'dan güzel haber

20.12.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Omicron varyantına karşı Moderna'dan güzel haber geldi. Yapılan açıklamada hatırlatma dozunun Omicron varyantına karşı güçlü bağışıklık sağladığını açıkladı. Tüm dünyanın yeni kâbusu haline gelen Omicron varyantına karşı hatırlatma dozunun etkili olması gündem yarattı. İşte Omicron varyantıyla ilgili son dakika bilgileri...

SON DAKİKA | Omicron varyantına karşı hatırlatma dozu etkili mi? Moderna'dan güzel haber

Son Dakika: Omicron varyantına karşı beklenen güzel haber geldi. Koronavirüs aşısı geliştiren Moderna, hatırlatma dozunun Omicron varyantına karşı güçlü bağışıklık sağladığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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