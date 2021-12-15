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Son dakika: Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...

15.12.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Omicron yüksek bulaşıcılık oranıyla dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere'de 3 günde 3 kat artan vaka sayıları dikkat çeken uzmanlar, Omicron sebebiyle gerçekleşen ilk ölümün ardından üçüncü doz aşı için acil eylem planına geçilmesi gerektiğini söyledi. Yapılan araştırmalar üçüncü doz aşının Omicron varyantına karşı yüzde 75 koruma sağladığını ortaya koydu. Prof. Dr. Güner Sönmez ise, İstanbul için ciddi risk söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Son dakika: Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...

Son dakika: Omicron varyantı koronavirüs vaka sayılarında hızlı artışa neden oluyor. Yayılma hızının yanı sıra ilk ölüm haberinin de alınmasıyla endişe kat sayısı arttı. Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından Omicron varyantının gelecek günlerde yaratabileceği riskler üzerinde durulmaya başlandı. Yeni Covid-19 dalgasına karşı en önemli adımın aşılama çalışmalarının hızlandırılmasıyla atılabileceğini düşünen uzmanlar, aşı algoritmasının revize edilmesini önerdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, Omicron varyantının ilk tespitinden geçen 3 haftalık süreç sonunda ilk verilerin gün yüzüne çıktığını dile getirdi ve konu ile ilgili şunları söyledi:

“Omicron Delta’nın etkisine göre oksijen desteği, hastaneye ve yoğun bakım yatışlar ile ölüm oranlarında 25 kat daha düşük seyredeceği öngörülüyor. Bu oranlar 3 haftanın sonunda ortaya çıkan veriler. Delta pikinde Güney Afrika’da 16 binden fazla insan ölürken, Omicron’a bağlı ölüm sayısının 640 olması tahmin ediliyor. Delta varyantın hesaplanan enfeksiyon ölüm oranı yüzde 0.5, Omicron’un ise sadece 0.053 gibi çok daha düşük oranda tespit edildi. ABD ve Avrupa’da hafif hastalık seyrinin oluşması, Delta’ya kıyasla sevindirici. Ancak Güney Afrika’nın yaş ortalamasının 27 olması, nüfusun yüzde 70’inin doğal bağışıklanmış olduğunu göz önünde bulundurursak, asla rehavete sürüklenmemiz gerektiğini altını çizmemiz gerekiyor.”

"İSTANBUL İÇİN CİDDİ RİSK SÖZ KONUSU"

İngiltere’de 3 gün içerisinde vaka sayısının 3’e katlandığını söyleyen Prof. Dr. Sönmez, özellikle İstanbul için uyarıda bulundu:

“Omicron’un Delta varyantına göre 6 kat daha bulaştırıcı olduğunu göz önüne alırsak özellikle İstanbul için ciddi risk söz konusu. Toplu taşıma ve kapalı alanlardaki yoğunluk virüsün hızla bulaşmasına yol açma riski taşıyor. Aşı sayesinde virüse karşı ilk savunma hattını oluşturan nötralizan antikorların Omicron’a karşı büyük düşüş gösterdiği, hücresel bağışıklık dediğimiz T hücrelerinin ise azalmadığını ortaya konuldu. Ancak 3'üncü doz yapıldıktan sonra nötralizan antikor seviyesini 25 kat arttığı tespit edilmiş durumda. Omicron’a karşı acil aşı eylem planının devreye sokularak, 6 aylık zaman aralığının 3 aylık aylık süreye çekilerek tamamlanması gerekiyor. 3 doz Sinovac’da koruma yüzdesinin tespit edilmesi için sekanslama ve laboratuvar araştırmaları yapılmalı. Bu kişiler için 4'üncü doz mRNA aşısı yapılması gerekebilir.”

"NEZLE DEĞİL, OMICRON OLABİLİR"

Milliyet'in haberine göre viral enfeksiyonlarda ülke genelinde ciddi artış yaşandığına dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok da şu uyarılarda bulundu:

“Artışın başlıca nedeni maske ve mesafe kuralının hiçe sayılması. Omicron varyantı bulaşanların sayısının resmi olarak açıklanan rakamdan çok daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Boğazda kaşınma, baş ağrısı, burun akıntısı gibi nezle benzeri hafif semptomlu olan kişilerin Omicron ile enfekte olma ihtimali de çok yüksek. 3'üncü doz aşı aralığının 6 aydan 3 aylık zaman dilimine çekilmesi gerekiyor. 2 doz Sinovaclılar, saniye bile geçirmeden mutlaka 3'üncü doz aşılarını olmalı. Gerekli görülürse 4'üncü doz mRNA hatırlatma dozu uygulanması hayata geçirilmeli.”

"ACİL EYLEM PLANINA GEÇİLMELİ"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer de 3’üncü doz aşılar için belirlenen 6 aylık zaman aralığının 3 aylık dilime çekilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

“İngiltere’de ortaya çıkan tablonun bize ibret olması gerekiyor. Hiç vakit kaybetmeden tek veya çift doz Sinovac olanların 3’üncü doz aşılarını olması gerekiyor. Bu kişilerin mRNA aşısı olmaları gerekiyor. Aşı acil eylem planı hayata geçirilerek tüm toplumda aşı seferberliğini başlatmak zorundayız.”

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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