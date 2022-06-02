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  4. Son dakika: Önce Bebek şimdi de Ümraniye! Tepki yağıyor: Metro durağının dibinde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler...

Son dakika: Önce Bebek şimdi de Ümraniye! Tepki yağıyor: Metro durağının dibinde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler...

02.06.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde Bebek sahilde cinsel ilişkiye giren kişilerin görüntüleri büyük tepki çekmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra iki kişi gözaltına alındı. Kişilerden biri tutuklanırken diğeri akıl hastanesine gönderildi. Dün gece Twitter'da paylaşılan videoda bir çiftin Ümraniye metro durağının dibinde cinsel ilişkiye girdiği görülüyor. Bu anlar milyonların tepkisini çekti.

Son dakika: Önce Bebek şimdi de Ümraniye! Tepki yağıyor: Metro durağının dibinde herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiler...

Son dakika... Açık alanda cinsel ilişki skandallarının ardı arkası kesilmiyor! İstanbul'un önemli sahillerinden Bebek'te cinsel ilişkiye giren çiftin ardından bir ahlak dışı görüntü de Ümraniye'den geldi. Ümraniye'deki görüntülerde bir çiftin kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiği görülüyor. Görüntülerin ardından Ümraniye TT listesine girdi.

31 Mayıs'ta Bebek Sahili'nde yaşananların şoku henüz atlatılmamışken, benzer bir olay da Ümraniye'de yaşandı. Bebek'te sahil kenarında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüsü tüm Türkiye'yi şoke etmişti. Sosyal medyada günlerdir konuşulan olayda çiftten biri gözaltına alınmış, diğeri de akıl hastanesine gönderilmişti.

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SON DAKİKA: Bebek sahilinde ahlak dışı görüntüler büyük tepki çekmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...SON DAKİKA: Bebek sahilinde ahlak dışı görüntüler büyük tepki çekmişti! Olayla ilgili yeni ifade ortaya çıktı: Yanıma gelerek...

METRO DURAĞI DİBİNDE CİNSEL İLİŞKİ!

Bu olayın yankısı sürerken, benzer bir görüntü de Ümraniye metro durağı yakınında çekildi. Dün gece sosyal medyada paylaşılan videoda çift, metro istasyonunun hemen yanında, çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. Ahlak dışı görüntüler bir anda Twitter'ın en çok konuşulanları arasına girerken, kullanıcılar da adeta olaya isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ümraniye
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