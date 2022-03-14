HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: Önce dünya savaşı sonra nükleer tehdit! 'Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı'

SON DAKİKA: Önce dünya savaşı sonra nükleer tehdit! 'Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı'

14.03.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna - Rusya savaşı sürerken bölgeden son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Rusya Cumhurbaşkanı Putin, dünyayı şok eden bir kararla Ukrayna'ya saldırı başlatmıştı. Savaşın ilk 18 gününde Rusya ağır hasarlar verdi. ABD'de çalışmalarını sürdüren istihbarat şirketinden çok konuşulacak Putin iddiası geldi! İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Önce dünya savaşı sonra nükleer tehdit! 'Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı'

Son dakika haberi: Putin'in Ukrayna'ya saldırı emrinin arkasındaki gerçeği açıkladılar! 69 yaşındaki Rus liderin öfkesi, davranışlarındaki anormallikler, şişkin görünmesi hastalığı hakkında ipucu veriyor. Ukrayna'ya savaş başlatarak tüm dünyada dengeleri değiştiren Putin'in hasta olduğu ve bu nedenle sağlıklı karar veremediği iddia edildi.

SON DAKİKA: PUTİN İÇİN OLAY KANSER İDDİASI! STEROİD TEDAVİSİ...

Daily Star'ın haberine göre Putin'e kanser teşhisi kondu. Kanserle mücadele eden Vladimir Putin, steroid tedavisinin yan etkilerini hissediyor. Düzensiz ve çok çabuk karar veren birine dönüşen Putin'in savaş kararının arkasındaki gerçeğin de kanser olduğu belirtildi.

Putin'den Batı'ya Rest:

PARKİNSON HASTALIĞI İDDİASI...

Aynı kaynaklar kanser dışında Parkinson hastalığının da ihtimaller arasında olduğunu belirtti. Putin'in net bir şekilde düşünememesinin olumlu olumsuz sonuçlar hakkında çıkarım yapamamasının en belirgin nedeninin hastalığı olduğunu iddia eden istihbarat firmasına henüz Kremlin'den bir yalanlama gelmedi.

Putin ve Macron, Rusya-Ukrayna krizinde diplomatik çözüm konusunda uzlaştı

KENDİSİNİ TECRİT ETTİ!

İngiliz basını Putin'in kendisini misafirlerden fiziksel olarak tecrit ettiğini bunun bir hastalık korkusu olduğunu belirtti. Macron ile Putin'in o fotoğrafı gündem olmuş, iki liderin arasındaki boşluk dikkat çekmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 Mart 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?14 Mart 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?
Zelenskiy'den Putin'e Çeçenistan göndermesiZelenskiy'den Putin'e Çeçenistan göndermesi
Kar yağışı altındaki İstanbul için yeni uyarı!Kar yağışı altındaki İstanbul için yeni uyarı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya-Ukrayna savaşında ABD'den Çin ile ilgili ses getirecek iddia

Rusya-Ukrayna savaşında ABD'den Çin ile ilgili ses getirecek iddia

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu karıştıracak iddia!

Erman Toroğlu'ndan Türk futbolunu karıştıracak iddia!

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

"Takipte kalın" demişti! Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı

"Takipte kalın" demişti! Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı

İran duyurdu: Biz vurduk!

İran duyurdu: Biz vurduk!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.