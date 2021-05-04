Son Dakika: Online alışverişler de yasaklanacak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık konferans salonunda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Salgın ile mücadele kapsamında 2021 yılı nisan ayında valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirilmiş, ayrıca 73 bin 650 ihbar ve şikâyet üzerine kontrolller yapılmıştır.

Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan 6 milyon 385 bin çalışma muafiyet izin belgesi düzenlenmiştir.

ONLINE ALIŞVERİŞ KISITLANACAK MI?

Düzenlemeler cumartesi pazar döneminde yaptığımız düzenlemedir. Tam kapanma sürecine yayıldı. Bu dinamik bir süreç yeni durumlar ve ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler alıyoruz.

Buradaki temel amaç minumum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanarak bu sürecin atlatılması. Online alışverişler ile ilgili bir kısıtlama söz konusu değil.

115 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 nisan ayında kırsal alanda 9’u büyük, 34’ü orta çaplı olmak üzere 9 bin 341 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 418 operasyon yapılmıştır.